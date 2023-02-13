لندن تفتح طريق «الناتو» أمام كييف بصناعة الأسلحة

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشفت صحيفة «تلغراف» البريطانية ان لندن وكييف تخططان لانتاج مشترك للأسلحة البريطانية في اوكرانيا ما يفتح طريقاً جديدا الى حلف شمال الاطلسي «ناتو» امام اوكرانيا. وبعدما فتح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الباب أمام بريطانيا لإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا بعد نداء من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يخطط البلدان لتصنيع الأسلحة والمركبات العسكرية البريطانية داخل أوكرانيا. وبدأ كبار مسؤولي صناعة الدفاع في بريطانيا الخطط مع نظرائهم في كييف، حيث سافر مسؤولون تنفيذيون بريطانيون إلى هناك بهدف إقامة مشاريع مشتركة لتصنيع الأسلحة والمركبات محلياً بموجب ترخيص، بحسب ما أفادت صحيفة «تلغراف» البريطانية. كما تجري شركات دفاعية أوروبية أخرى محادثات مع أوكرانيا، حيث تحرص الشركات البريطانية على عدم إفساح المجال لمنافسيها الفرنسيين والألمان. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين البريطانيين إن السباق جار لوضع المملكة المتحدة «في مقدمة قائمة الانتظار». من جهتها، رفض مسؤولو رئاسة الوزراء البريطانية (داونينغ ستريت) ووزارة الدفاع التعليق على الموضوع ليالسبت، قائلين إن الأمر يتعلق بالصناعة. لكن إد أرنولد، الباحث في معهد Royal United Services Institute والمفكر وضابط الناتو السابق بالجيش البريطاني، قال إن صفقة من هذا النوع ستقرب أوكرانيا من حلف «الناتو» والهياكل الأمنية الأوروبية، على حد تعبيره.

إلى ذلك اعلن، مؤسس ميليشيا «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين أمس أن قوات مجموعته سيطرت على قرية كراسنا هورا على الطرف الشمالي لمدينة باخموت في منطقة دونيتسك الأوكرانية. وقال يفغيني بريغوجين إن الأمر قد يستغرق من موسكو عامين للسيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك بالكامل. فيما نشر فاليري زالوجني القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، رسالة على تطبيق المراسلة «تلغرام» مفادها أن المعارك تشتد مع القوات الروسية على طول خط المواجهة في إقليم دونيتسك وحول بلدة باخموت المحاصرة. وقال زالوجني إن قواته تقيم دفاعات قوية للتصدي للقوات الروسية وإنها استعادت عددا من المواقع التي فقدتها سابقا.ولم يحدد زالوجني الأماكن التي تمكنت القوات الأوكرانية من استعادتها. وأضاف أن أوكرانيا ما زالت تسيطر على باخموت وتحاول الحفاظ على الوضع على الخطوط الأمامية حول المدينة.

