إسقاط «جسم مجهول» جديد في أجواء كندا

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اوتاوا- واشنطن- الوكالات: أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنه تم إسقاط جسم آخر مجهول كان يحلق في أجواء أميركا الشمالية. وقال إن الجسم الأخير «انتهك المجال الجوي الكندي» وسقط فوق منطقة يوكون في شمال غربي كندا.

وسارعت كل من الطائرات الكندية والأميركية إلى تعقب الجسم الذي قال ترودو إن طائرة أميركية من طراز «إف-22» أسقطته أخيراً. واضاف أنه أصدر هذا الأمر وانه تحدث مع الرئيس الأميركي جو بايدن. وكتب على تويتر «القوات الكندية ستستعيد الجسم الآن وتحلل حطامه».

وشكر ترودو قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية «نوراد»، التي قالت في وقت سابق إنها كانت تراقب «جسماً على ارتفاع كبير» فوق شمال كندا. وقالت «نوراد» في وقت سابق لشبكة «سي إن إن» الأميركية إنها لا تستطيع مناقشة التفاصيل المتعلقة بهذه الأنشطة، لكنها أكدت نشر طائرات عسكرية.

ويأتي ظهور الجسم الأخير فوق أميركا الشمالية بعد أيام فقط من إسقاط ما يشتبه بأنه منطاد «تجسس» صيني، بعد انتهاكه للمجال الجوي لكل من الولايات المتحدة وكندا. وتم إسقاط جسم آخر فوق ألاسكا يوم الجمعة، بأوامر من الرئيس بايدن.

وفي بيان قصير، قال الجيش الأميركي إن قواته، وبينها الحرس الوطني في ألاسكا، لا تزال تجري أنشطة بحث في الجليد البحري لاستعادة الجسم. وأضاف الجيش «الظروف المناخية في القطب الشمالي بما في ذلك الرياح الباردة والثلوج وضوء النهار المحدود عامل صعب في هذه العملية، وسيكون على الفريق تعديل نوع عمليات البحث للحفاظ على سلامة أفراده».

الى ذلك، قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية في وقت متأخر من ليل السبت الاحد إنها أعادت فتح المجال الجوي في ولاية مونتانا بعد إغلاقه لفترة وجيزة بسبب أنشطة لوزارة الدفاع لم يتم الكشف عنها. لكن وزارة الدفاع «البنتاغون» أعلنت رصد «خلل في الرادار»، وعدم العثور على أي «جسم» فوق مونتانا. وكانت إدارة الطيران قد أصدرت إشعارا بحظر الرحلات الجوية في منطقة تبلغ مساحتها 50 في 50 ميلا بحريا حول هافر بولاية مونتانا بالقرب من الحدود الكندية وصنفت المنطقة على أنها «مجال جوي للدفاع الوطني».

