طهران: نتبادل رسائل مع أميركا بشأن الاتفاق النووي

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طهران- الوكالات: كشف كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري امس أن طهران مستمرة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأميركية عبر وسيط بشان إحياء الاتفاق النووي وحسب وكالة «تسنيم» الايرانية للانباء قال باقري: إن المفاوضات النووية تجري في إطار تبادل الرسائل بين الجانبين، حيث يتم تبادل وجهات النظر فيما بينهما.

وأضاف: «ليس لدينا اتصال مباشر مع أميركا ومن الطبيعي أن يكون تبادل الرسائل بيننا من خلال وسيط» كما أكد باقري أنه لا توجد أي عقبة أمام الانتهاء من الاتفاق النووي «إذا تم تأمين مصالح بلاده».

وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب إيران بإغلاق ما تصفه بـ«ملف الادعاءات» للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق. وانسحبت الولايات المتحدة في مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، إلى الصين غداً، في مستهل زيارة تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.

وأعلنت عن الزيارة المتحدثة باسم الخارجية الصينية، أمس، لكنها لم تخض في تفاصيل برنامج زيارة رئيسي.

وفي عام 2021، وقعت ايران والصين اتفاقية تعاون استراتيجي مدتها 25 عاما تغطي الانشطة الاقتصادية الرئيسة من النفط والتعدين الى الصناعة والنقل والزراعة.

