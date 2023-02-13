واشنطن تتعهد بتسليم البحرين مقاتلات متطورة ومروحيات هجومية

عربيات ودوليات

المنامة- الوكالات: أكد السفير الأميركي في البحرين، ستيفن بوندي، أن المنامة ستحصل على مقاتلات «إف 16 بلوك 70» المتطورة قبل القوات الجوية لبلاده، مؤكداً عمق الشراكة العسكرية بين البلدين. وأوضح بوندي في تصريح لصحيفة «البلاد» المحلية، أمس، أن الشراكة العسكرية بين البلدين وثيقة وتتمثل بوجود أكثر من 8 آلاف عسكري أميركي في البحرين. وأوضح بوندي أن المنامة ستحصل على الطائرة المقاتلة «إف 16 بلوك 70» في أوائل شهر مارس المقبل، حتى قبل حصول القوات الجوية الأميركية عليها، وسيتم تدريب الطيارين البحرينيين على قيادة هذِه الطائرات في الولايات المتحدة ثم في البحرين. وأضاف أن بلاده «تعي تماماً بأن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين»، مضيفاً: «نبذل جهوداً حثيثة للتأكد من عدم وقوع أي أذى من قبل إيران على حلفائنا في المنطقة». كما أشار إلى أن «الولايات المتحدة ستسلم البحرين مروحيات هجومية، كما ستشارك بعض المعدات في مجال الصواريخ والدفاع الجوي». وأضاف في هذا الصدد: «سلمنا عدة سفن للبحرين، وهي الآن ضمن البحرية بهدف توسيع نطاق تعاوننا العسكري». وأضاف أن «هذه الصفقة تعكس مستوى التعاون الرفيع بين البلدين»، مشدداً على «التزام الولايات المتحدة بإتمام صفقة بيع هذه الطائرات التي تعد أكثر جيل متطور متوفر من الطائرات».