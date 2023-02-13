تونس: اعتقال رجل أعمال مقرب من بن علي

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تونس- الوكالات: اعتقلت الأجهزة الأمنية التونسية رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية والذي بقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي اضافة الى ناشطَين سياسيَّين، على ما أفاد محاميان وأحد الأحزاب. وقال المحامي نزار عايد: إن اللطيف اعتقل في منزله في الضواحي الشمالية لتونس العاصمة، بدون أن يتمكن من تقديم تفاصيل أخرى على الفور. وكان اللطيف (68 عاما) واحدا من منظمي «الانقلاب الطبي» الذي أطاح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بسبب الشيخوخة عام 1987 لصالح زين العابدين بن علي. ويعتبر كثر من التونسيين، لاسيما أنصار حركة «النهضة» أن رجل الظل هذا هو أحد رموز الفساد منذ عهد بن علي. وبعد سقوط بن علي في 2011 سجل تقارب بين اللطيف والمعارضة واحتفظ بنفوذه في وزارة الداخلية في ظل حكومة رئيس الوزراء آنذاك باجي قائد السبسي. في العام 2012، لوحق بتهمة «التآمر على أمن الدولة» لكن أي تهم لم تثبت ضده وأغلقت القضية في العام 2014. ومساء السبت دهم عناصر في الشرطة منزل القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، فصادروا هاتفه المحمول وأوقفوه، وفق ما أفاد الحزب من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وبحسب وسائل إعلام محلية، الجلاصي ملاحق بشبهة «التآمر على أمن الدولة».