ريال مدريد بطل العالم

دوليه

توّج ريال مدريد الاسباني بطلا للعالم للأندية للمرة الخامسة بفوزه على الهلال السعودي 5-3 أول من أمس في المباراة النهائية في الرباط. وسجل كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور (13 و69) والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي (18 و58)، واضاف الفرنسي كريم بنزيمة العائد من اصابة (54) اهداف ريال مدريد، في حين سجل للهلال الذي كان يخوض اول نهائي له في هذه المسابقة، المالي موسى ماريغا (26) واضاف زميله الارجنتيني لوسيانو فييتو هدفين (63 و79). وهي المرة الخامسة التي يحرز فيها النادي الملكي لقب هذه المسابقة بعد اعوام 2014 وو2016 و2017 و2018 ليعزز رقمه القياسي.

واللقب هو الثاني لريال مدريد هذا الموسم بعد احرازه الكأس السوبر الاوروبية بفوزه على اينتراخت فرانكفورت الالماني في أغسطس الماضي. وكان ريال مدريد تخطى الاهلي المصري 4-1 في نصف النهائي، في حين حقق الهلال مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على فلامنغو البرازيلي 3-2 ليبلغ النهائي للمرة الاولى في تاريخه ويصبح ثالث ناد آسيوي يحقق هذا الانجاز بعد كاشيما انتلرز الياباني عام 2016 والعين الاماراتي عام 2018.

وشارك بنزيمة اساسيا بعد غيابه عن مباراة نصف النهائي لعدم تعافيه تماما من الاصابة ليلعب بدلا من البرازيلي رودريغو. وصنع بنزيمة الهدف الاول لفينيسيوس جونيور لينفرد الاخير بحارس الهلال ويسجل داخل مرماه. واضاف فالفيردي الهدف الثاني من تسديدة قوية خادعة للحارس عبدالله المعيوف. وردّ الهلال بواسطة مهاجم بورتو البرتغالي السابق ماريغا الذي سجل في مرمى الحارس الاوكراني اندري لونين بديل البلجيكي تيبو كورتوا المصاب.

ورد فينيسيوس الجميل لبنزيمة بتمريرة ولا اروع ليتابعها الاخير داخل الشباك من مسافة قريبة مطلع الشوط الثاني. ورفع فالفيردي النتيجة الى 4-1 بعد تبادل الكرة مع داني كارفاخال.

ورفض الهلال الاستسلام ورد بهدف لفييتو الذي سدد كرة ساقطة من فوق لونين، لكنّ فرحة الهلال لم تدم طويلا لان فينيسيوس سجل الهدف الخامس لفريقه قبل ان يحذو حذوه فييتو من الهلال لتنتهي المباراة بنتيجة 5-3.

وجاء التتويج في اللقب ليعوض بعض الشيء تراجع مستوى ريال مدريد في الدوري المحلي في الآونة الاخيرة وتخلفه بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وينتظر ريال مدريد لقاء قويا مع ليفربول في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا لاحقا هذا الشهر.

وانتزع فلامنغو البرازيلي المركز الثالث بفوزه على الاهلي المصري 4-2 في طنجة.

وتقدم الاهلي 2-1 لكن طرد احمد عبد القادر بالبطاقة الحمراء مباشرة في الدقيقة 69، كانت نقطة التحول لمصلحة الفريق البرازيلي الذي سجل في الدقائق العشرين الاخيرة 3 اهداف ليخرج فائزا. وكان فلامنغو الفائز بكأس ليبرتادوريس الاميركية الجنوبية (موازية لدوري ابطال اوروبا) خسر بشكل مفاجئ امام الهلال السعودي 2-3 في نصف النهائي.

وافتتح فلامنغو التسجيل عبر غابريال باربوسا من ركلة جزاء (11)، لكن الاهلي رد بادراك التعادل عبر عبد القادر (38). وفي الشوط الثاني اهدر علي معلول ركلة جزاء لمصلحة الاهلي (58)، لكن عبد القادر منحه التقدم بعدها بدقيقتين.

ثم اكمل الاهلي المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد خالد عبدالفتاح في الدقيقة 69 ليجهز عليه فلامنغو بتسجيله ثلاثة اهداف في الدقائق العشرين الاخيرة بداها بدرو بادراك التعادل (77)، واضاف باربوسا هدفه الثاني من ركلة جزاء ثانية (84)، ليحسم بدرو النتيجة نهائيا في صالح فريقه بتسجيله الهداف الرابع في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

