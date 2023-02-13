فييتو: واجهنا خصماً لا يرحم

دوليه

أكد الأرجنتيني لوسيانو فييتو، نجم فريق الهلال السعودي، أن فريقه واجه في نهائي مونديال الأندية، خصما قويا ولا يرحم، مبديا سعادته وفخره الكبير بالعمل الذي قامت به كتيبة الزعيم في البطولة رغم الخسارة أمام ريال مدريد 3-5 في النهائي. دوقال فييتو في تصريحات لقنوات SSC السعودية الرياضية: «كانت مغامرة جميلة في بطولة كأس العالم للأندية، تمنينا أن تنتهي بطريقة أفضل ونحصد اللقب، لكننا مثلنا الهلال والسعودية بأفضل طريقة». وأضاف: «لعبنا أمام خصم قوي جدا لا يرحم هو ريال مدريد بطل أوروبا، أشكر بشدة الجميع على دعمهم ومساندتهم لنا طوال كأس العالم للأندية». وعلى الصعيد الشخصي وتحقيقه أرقاماً جيدة وحصده جائزة ثالث أفضل لاعب في كأس العالم للأندية، قال: «أكيد كل عملي وجهدي أن أكون جزءا من الفريق وأشارك وألعب». وتابع «سجلت في هذه المشاركة أهدافا، وسعيد وفخور بالعمل الذي قمنا به كمجموعة وكان عندنا طموح وحلم للوصول إلى ما هو أبعد من الوصافة وإسعاد جماهيرنا، ولكن هذه كرة القدم، وأشكر المجموعة على كل شيء».