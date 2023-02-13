سقوط جديد لسان جرمان

دوليه

انهزم باريس سان جرمان للمرة الثانية على التوالي بعد خسارته أول من امس أمام مضيفه موناكو 1-3 في الدوري المحلي في آخر تجربة له قبل المواجهة المرتقبة ضد بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا غدا. وأحرز القائد وسام بن يدر هدفين وصنع هدفا آخر في الشوط الأول ليقود فريقه للفوز على نظيره الباريسي الذي عانى من غياب كيليان مبابي وليونيل ميسي وماركو فيراتي.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد موناكو إلى 47 نقطة في المركز الثالث متأخراً بنقطتين عن مرسيليا الذي هزم كليرمو في 2-0. وقال قائد سان جرمان المدافع البرازيلي ماركينيوس «نمر في فترة صعبة للغاية، وبالتالي يتعين علينا أن نتكلم بعضنا مع بعض، تحسين الأمور في أسرع وقت ممكن». وأضاف «لقد خرجنا من مسابقة الكأس لكننا لا نزال في صدارة الدوري ونلعب دوري أبطال أوروبا. يتعين علينا ان ننهض من هذه الكبوة بأسرع وقت ممكن وتقديم عروض أفضل». وبقي سان جرمان في الصدارة برصيد 54 نقطة. ومنذ عودة قطار الدوري مطلع العام الحالي بعد التوقف خلال مونديال قطر، خسر سان جرمان خارج ملعبه في 3 مباريات.

وعلى ملعب «لويس الثاني» خاض فريق العاصمة المباراة في غياب هدافه كيليان مبابي المبتعد عن الملاعب منذ زهاء 3 أسابيع، ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة عضلية، بالإضافة إلى قطب الدفاع الاسباني سيرخيو راموس (شارك في الشوط الثاني) ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، فأشرك مدربه بعض العناصر الشابة ومنها الظهير الأيسر الشاداي بيتشيباو ولاعب الوسط الواعد وارن زائير يامري وتيموثي بيمبيلي.

وأطلق فريق الإمارة الرصاصة الأولى عندما استغل الروسي ألكسندر غولوفين الفرصة أمام مرمى فريق العاصمة ليفتتح التسجيل بعد مرور 4 دقائق فقط رافعا رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم. ثم أضاف الفرنسي الدولي السابق وسام بن يدر الثاني بكرة زاحفة بعيدا عن متناول جانلويجي دوناروما. وقلص سان جرمان الفارق عبر زائير ايمري الذي تابع كرة من مسافة قريبة داخل الشباك. لكن دفاع سان جرمان تراخى مجددا لتستقبل شباكه الهدف الثالث من إمضاء بن يدر أيضا. ورفع بن يدر رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 14 ليتعادل مع مهاجم رينس بالوغان.

وفي مباراة أخرى واصل مارسيليا ملاحقة سان جرمان بالفوز على كليرمون 2-0. سجل هدفي الفوز لمارسيليا المهاجم أليكسيس سانشيز في الدقيقتين (44 و81)، ليرتفع رصيد الفريق إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر. بينما تجمد رصيد كليرمون عند 30 نقطة في المركز الـ11.

