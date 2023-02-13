فوز بايرن ويونيون ودورتموند

دوليه

حقق نادي بايرن ميونخ فوزاً كبيراً على بوخوم 3-0، فيما واصل اونيون برلين مطاردته بفوزه المستحق على لايبزيغ 2-1 أول من امس، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الألماني. في المباراة الأول سجل أهداف «البافاري» توماس مولر، وكينغسيلي كومان وسيرجي غنابري، في الدقائق 41 و 64 و74. ويملك بايرن 43 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن أونيون برلين الذي واصل عروضه القوية بالفوز على مضيفه لايبزيغ 2-1 على ملعب ريد بول أرينا. وعلى الرغم من أصحاب الأرض تقدموا في الدقيقة (24) بواسطة بنجامين هينريش، فقد أدرك الضيوف التعادل (61) بواسطة جانيك هابيرير. ثم أحرز الضيوف هدف التقدم والفوز بعد ذلك (11) وجاء من ركلة جزاء سجلها روبن كنوخ. وهذا الانتصار الخامس تواليا ليونيون وارتفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني ليزيح بروسيا دورتموند الذي تغلب 2-0 على مضيفه فيردر بريمن، عن الوصافة، وتفصله نقطة عن بايرن ميونخ المتصدر. من ناحيته، تجمد رصيد لايبزيغ عند 36 نقطة في المركز الخامس، بعد أن فشل في العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية مع كولن.

