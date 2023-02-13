بيتيس هزم ألميريا

دوليه

فاز ريال بيتيس على مستضيفه ألميريا 3-2 في مباراة مثيرة أول من أمس لحساب الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإسباني. وسجّل للفائز كل من رودري (6) وسيرخيو كاناليس (42) والمكسيكي أندريس غواردادو (70). في المقابل بصم الكولومبي لويس سواريس (27) والبرتغالي سامو كوستا (62) هدفي الخاسر. وبذلك رفع ريال بيتيس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس مؤقتًا. بينما تجمّد رصيد ألميريا عند 22 نقطة في المرتبة الخامسة عشرة مؤقتًا أيضًا. وضمن ذات المرحلة تفوّق إشبيلية على ضيفه ريال مايوركا بهدفين نظيفين. وبصم على فوز الفريق الأندلسي كل من المغربي يوسف النصيري (28) وبريان خيل (40).

ورفع إشبيلية رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتًا فيما تجمّد رصيد مايوركا عند 28 نقطة في المرتبة العاشرة. وفي مواجهة أخرى سقط فالنسيا على أرضه أمام ضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين لواحد.

