أرسنال تعثر أمام برنتفورد

دوليه

أهدر أرسنال فرصة جديدة لتعزيز صدارته للدوري الإنكليزي، وسقط في فخ التعادل 1-1 مع برينتفورد، أول من امس، في الجولة الـ 23 من المسابقة، كما فاز ليستر سيتي على توتنهام 4-1. وفي مباريات أخرى اليوم بنفس الجولة، فاز فولهام على نوتنغهام فورست 2-0، وتعادل كريستال بالاس مع برايتون 1-1، وخسر ساوثهامبتون أمام ضيفه وولفرهامبتون 1-2، كما تعادل تشلسي مع وست هام 1-1. وعلى ستاد «الإمارات» بالعاصمة لندن، فشل أرسنال في استعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة أمام إيفرتون في المرحلة الماضية، وسقط الفريق في فخ التعادل مع برينتفورد، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة مقابل 34 نقطة لبرينتفورد، الذي حافظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة العاشرة توالياً في المسابقة. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم أحرز لياندرو تروسارد هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 66، وتعادل إيفان توني لبرينتفورد في الدقيقة 74. ولقن ليستر سيتي ضيفه توتنهام درسا قاسياً، وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 4-1، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، وتجمد رصيد توتنهام عند 39 نقطة. وبادر توتنهام بهز الشباك عن طريق رودريغو بيتانكور في الدقيقة 14، ورد ليستر سيتي برباعية أحرزها نامبليس ميندي وجيمس ماديسون وكيليتشي إهياناتشو وهارفي بارنيس في الدقائق 23 و25 و45 و81 على الترتيب.