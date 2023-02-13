القادسية على المحك أمام النصر

محلية

تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، بإقامة مباراة واحدة تجمع القادسية مع النصر في 06:05 مساء على ستاد محمد الحمد، فيما تستكمل منافسات الجولة غداً بمواجهتي الكويت مع الفحيحيل وكاظمة مع السالمية، وتختتم بعد غد بلقاءي الجهراء مع العربي والساحل مع التضامن.

ويعتلي الكويت صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه العربي صاحب الـ 22 نقطة، ويأتي كاظمة ثالثاً برصيد 19 نقطة، ثم الجهراء رابعاً بـ 18 نقطة، فالنصر خامساً 17 نقطة، يليه السالمية والفحيحيل والقادسية برصيد 16 نقطة لكل منها، ويأتي التضامن في المركز التاسع برصيد 14 نقطة، وأخيراً الساحل في قاع الترتيب بـ 9 نقاط.

وفي مباراة اليوم يأمل الأصفر في استعادة نغمة الانتصارات وثقة جماهيره بعد تعثره في الجولات الأخيرة، إذ تعادل مع الجهراء 1 – 1 في الأسبوع الماضي وخسر قبلها أمام كاظمة 1 – 2 وأمام الساحل 1 – 4، كما أن الفريق لم يظهر بشخصيته المعهودة في البطولة، بل افتقد في اللقاءات الأخيرة حيويته، رغم أن إدارة النادي عملت على تغيير 4 محترفين، لكن ما زال الأصفر بعيداً عن المنافسة ومجاراة فرق المقدمة، وإذا تعثر مجدداً في هذه الجولة فإن وضع الفريق سيصبح صعباً في المنافسة على مركز متقدم.

وينتظر عشاق الأصفر أن يمحو فريقهم الصورة الباهتة التي ظهر عليها من خلال تحقيق الفوز في لقاء اليوم على حساب النصر القادم من انتصار كبير على كاظمة 4 – 1 في الجولة الماضية.

ويعتمد مدرب القادسية الصربي بوريس بونياك على جهود محترفيه عبدالواحد سيسوكو وبراهيما تانديا ومامادو سورو ومحمود المرضي إلى جانب اللاعبين المحليين عيد الرشيدي وسلمان البوص وخالد إبراهيم، في حين يغيب عن الفريق محمد خليل وأحمد شبيب وعبدالعزيز وادي للإصابة. في المقابل يتطلع النصر إلى استغلال ظروف القادسية وإلحاق الهزيمة به عقب الثقة التي اكتسبها اللاعبون من الانتصار المفاجئ على البرتقالي. ويقدم النصر مستويات جيدة في البطولة ولكن يفتقد للحظ في بعض المباريات، في حين يمتلك مدربه الوطني محمد المشعان عدداً من الأوراق الرابحة مثل البرازيلي غوستافو والأردني أنس العويضات إلى جانب محمد دحام ومشعل فواز والمدافع المتميز روبن.

