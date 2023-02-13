«سلة القرين» دعم صفوفه بالأميركي وارن

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تعاقد نادي القرين مع لاعب كرة السلة الاميركي ويلي وارن لتدعيم صفوف الفريق في منافسات دور الستة من دوري كرة السلة. ووصل اللاعب الاميركي إلى البلاد أول من أمس وانضم مباشرة إلى تدريبات الفريق. وكان القرين تعاقد أيضا الأسبوع الماضي مع اللاعب الصربي نيكولا دراغوفيتش حيث سيشكل اللاعبان اضافة كبيرة للفريق الساعي إلى المنافسة بقوة على الصعود إلى المربع الذهبي. وكانت فرق الكويت والقادسية وكاظمة والقرين والجهراء والصليبخات قد بلغت الدور الثاني من بطولة الدوري وهي ستلعب ابتداء من 28 فبراير الحالي دوري من قسمين على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي للمنافسة على اللقب.

