الأصفر والأبيض يواجهان برقان والفحيحيل في «اليد»

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يخوض القادسية المتصدر اختبارا صعباً أمام برقان الرابع في 04:30 مساء اليوم ضمن الجولة الـ 13 من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد مواجهة هامة أخرى تجمع الكويت الثاني مع الفحيحيل الثامن في 08:00 مساء، ويلعب اليوم أيضا الصليبخات مع اليرموك في 06:15، وتقام المباريات الثلاث على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر القادسية ترتيب الفرق برصيد 24 نقطة متقدما بفارق نقطيتن عن الكويت الثاني ويأتي بعدهما السالمية بـ 14 نقطة، ثم برقان 13 نقطة، والعربي والصليبخات 12 نقطة، يأتي بعدهما كاظمة 8 نقاط، وهو الرصيد ذاته للفحيحيل، ثم اليرموك 5 نقاط، واخيرا القرين نقطتين.

وانحصرت المنافسة بشكل كبير بين القادسية المتصدر ووصيفه الكويت إذ ستكون مباريات الفريقين المقبلة شبيهة بمباريات الكؤوس نظراً لحاجتهما لكل نقطة في صراع اللقب. ويبحث القادسية عن فرصة المنافسة منذ 10 مواسم هيمن فيها الكويت على جميع الألقاب الممكنة وها هو أمام فرصة ذهبية لتحقيق اللقب الغالي إذ يتقدم على مطارده الأبيض بفارق نقطتين وبات مصيره بيده إذ يتوج باللقب في حال فاز في مبارياته الستة المتبقية من عمر البطولة.

ويعلم الأصفر ومدربه الصربي بوزو أن المهمة لن تكون سهلة في ظل قوة ورغبة الأندية الأخرى في المنافسة على البطولة، وخصوصا في لقاء اليوم أمام برقان الذي يقدم مستويات مميزة وهو يرغب في الفوز وخطف المركز الثالث من السالمية. ويعتمد القادسية على مجموعة مميزة من اللاعبين مدعمين بالمحترفين التونسيين خالد بالحاج وأنس بن سليمان.

وفي اللقاء الثاني سيتأثر الكويت بغياب محترفيه الكوبيين فرانكيس مارزو وانخيل هرنانديز بعد حصولهما على البطاقة الزرقاء في المباراة الماضية أمام كاظمة إثر دخولهم في مشاجرة مع لاعبي البرتقالي. ومن المنتظر أن ينظر الاتحاد في أحداث مباراة الأبيض والبرتقالي واتخاذ ما يراه مناسبا. ورغم غياب المحترفين إلا أن الكويت قادر على مواصلة مطاردة القادسية بوجود كوكبة مميزة من اللاعبين المحليين في صفوفه. وفي المباراة الثالثة يسعى الصليبخات إلى تحقيق الفوز على اليرموك والتقدم خطوة في سلم الترتيب.

