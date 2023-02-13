نجاح كبير ومشاركة واسعة في سباق «سبارتن»

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وسط أجواء حماسية وحضور عائلي واسع نظم اتحاد الرياضة للجميع سباق سبارتن في ستاد جابر الدولي بمشاركة ما يزيد على 3000 آلاف شخص من الفئات العمرية كافة ذكوراً وإناثاً كباراً وصغاراً، إضافة إلى حضور أكثر من ألف شخص من أولياء الأمور وأسر الدبلوماسيين في الكويت الأمر الذي أعطى بريقاً خاصاً للسباق، وذلك في إطار التأكيد على دور اتحاد الرياضة للجميع.

وتقدم الأمين العام للاتحاد د.متعب الضميخي بالشكر للهيئة العامة للرياضة ولمدير إدارة الرياضة للجميع في الهيئة حامد الهزيم على التعاون الكبير لتنظيم سباق سبارتن في الكويت إضافة إلى تعاونهم لإقامة العديد من الفعاليات الأخرى، كما شكر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على الجهد الكبير الذي يبذلونه لإقامة أنشطة رياضية تفيد المجتمع.

وأضاف: «نحن اليوم سعيدون جداً بقيام الاتحاد وبمشاركة الهيئة العامة للرياضة بتنظيم سباق سبارتن في ستاد جابر الدولي بالتعاون مع القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن دور الاتحاد إيجاد فرص للرياضيين سواء المواطنين أو المقيمين للمشاركة في هذه الفعاليات للوصول إلى مجتمع صحي رياضي.

ونوه بأنه تم فتح المجال أمام جميع القطاعات للمشاركة في هذه الفعالية سواء القطاعات العسكرية أو المدنية والقطاع الخاص، مضيفا: «الكل كان حاضراً في الفعالية، إضافة إلى جميع شرائح وفئات المجتمع وهذا ما قام عليه الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع بدعم جميع فئات المجتمع للمشاركة بمثل هذه الفعاليات».

وتابع: «ما أثلج صدورنا اليوم هو تواجد أشخاص غير رياضيين إضافة إلى أشخاص تزيد أعمارهم على 70 عاماً وأطفال صغار كما كان هناك حضور لافت لأشخاص من ذوي الإعاقة»، مبيناً ان كل ذلك يبين حاجة المجتمع لمثل هذه الرياضات المجتمعية المتنوعة.

ولفت إلى ان الاتحاد لديه العديد من الأنشطة التي سيقيمها خلال الفترة المقبلة إضافة إلى الحملات التوعوية التي تقوم بها لجنة التوعية الصحية في الاتحاد من خلال التواصل مع الناس وتثقيفهم صحياً وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

من جهته، قال رئيس لجنة الأنشطة عبدالعزيز المجيبل إن الاتحاد يقطف اليوم ثمرة جهد ما يقارب العام من العمل والتنسيق بين العديد من الجهات، معبراً عن سعادته بالمشاركة الواسعة بالسباق.

ولفت المجيبل إلى أن رياضة سبارتن التي تقوم على التحدي والتحمل وتخطي الحواجز تأتي في إطار دعم أسلوب ونمط حياة صحي الذي يعزز مؤشر جودة الحياة وجعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع بالإضافة الى توفير مساحات رياضية تتسم بالتحدي والاثارة.وأضاف ان سباق سبارتن كان لمسافة 5 كيلومترات مع 20 عقبة، حيث ان السباق كان مقسماً إلى فئات، أولاً سباق النخبة رجال ونساء، وفئة الأطفال من عمر 4 إلى 14 عاماً، وفئة الاتحادات العسكرية الرياضية، والثالثة هي الفئة المفتوحة.

