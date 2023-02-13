«طائرة الأصفر» في مواجهة سهلة أمام الساحل

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يلتقي القادسية المتصدر مع الساحل الأخير في مواجهة سهلة عند 05:00 مساء اليوم ضمن دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، كما يلعب اليوم أيضا في 07:00 العربي مع برقان، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتصدر القادسية ترتيب الفرق برصيد 24 نقطة، وهو الرصيد ذاته للكويت في المركز الثاني، يأتي بعدهما العربي وكاظمة بـ 20 نقطة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع، ثم الجهراء 13 نقطة خامسا، وبرقان 10 نقاط في المركز السادس، وأخيراً الساحل دون رصيد من النقاط. وضمنت فرق القادسية والكويت والعربي وكاظمة تأهلها إلى المربع الذهبي فيما هبط الساحل إلى الدرجة الأولى، في حين ما زال الصراع مستمراً بين برقان والجهراء لتفادي المركز السادس الذي يخوض صاحبه مباراتين مع الثاني في الدرجة الأولى لتحديد الفريق المتأهل إلى دوري الأضواء. وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي حيث سينال صاحب المركز الأول نقطتين، والثاني نقطة، فيما يدخل الثالث والرابع المنافسة دون رصيد. ويقام المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط. ولن يجد القادسية صعوبة في لقاء اليوم لتحقيق نقاط المباراة والتقدم أكثر في الصدارة، فيما يرغب العربي في المباراة الثانية في تجنب مفاجآت برقان الذي فاز على الكويت في الجولة الماضية.