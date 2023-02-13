«الفتاة» والتضامن يضعان قدماً في نهائي «كرة الصالات»

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وضع فريقا الفتاة والتضامن قدما في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد لكرة الصالات للسيدات، بعد تغلب فريق الفتاة على الكويت 4-3، والتضامن على نادي فتيات العيون 9-2 أول من أمس على صالة نادي الكويت ضمن الدور التمهيدي. وستقام المواجهة الثانية بين الفرق الاربعة مساء بعد غد على صالة نادي الفتاة، لحسم الفريقين المتأهلين إلى اللقاءالنهائي الذي سيقام يوم السبت المقبل. وجاءت مواجهة «الفتاة» بطل الدوري والكويت ثالث الترتيب متكافئة وندية، دانت الأفضلية لسيدات «الفتاة» في الشوط الأول بعد خروجهن فائزات 3-1، وفي الشوط الثاني عاد الابيض وسجل هدفين، لكن الكلمة الأخيرة كانت لفريق «الفتاة» الذي خرج فائزا 4-3.