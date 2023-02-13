مواجهتان في انطلاق «طائرة التعليم العالي للسيدات»

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تنطلق اليوم منافسات دوري كرة الطائرة للسيدات ضمن مسابقات دورة الالعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتختتم منافساتها يوم 6 ابريل المقبل. وتقام اليوم مواجهتان ضمن الجولة الاولى، إذ يلتقي فريق جامعة الخليج للعلوم مع فريق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الاسترالية مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتستضيف جامعة الخليج منافسات الادوار التمهيدية للكرة الطائرة للسيدات بينما ستقام الادوار الاقصائية على صالة «التطبيقي». من جانبه أفاد د. علي الضاحي عضو اللجنة العليا المنظمة للدورة ان دوري الكرة الطائرة للسيدات سيشهد مشاركة 8 كليات وجامعات تم تقسيمها الى مجموعتين تضم كل مجموعة اربع فرق على أن يتأهل للدور نصف النهائي اول وثاني كل مجموعة حيث ستقام مباريات نصف النهائي يوم 7 مارس المقبل على صالة التعليم التطبيقي والتدريب.