«الألعاب القتالية الدولية» 11 مارس

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أعلن مالك شركة الترويج الرياضي (KSP) وممثل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في الكويت مشعل الفجي عن تنظيم بطولة الكويت الدولية الثانية للألعاب القتالية في 11 مارس المقبل، كما سيقام خلال فعاليات البطولة لقاء عالمي على حزام المجلس العالمي للمواي تاي يجمع بين البطل الفرنسي بابو ساكو والبطل الإسباني نوزات تروجيلو.والتقى الفجي برئيس مجلس الملاكمة العالمي (WBC) ماوريسيو سليمان الأسبوع الماضي في العاصمة التايلندية بانكوك، حيث أبدى سليمان دعمه الكامل لبطولة الكويت الدولية الثانية للألعاب القتالية، وتقديم كافة سبل المساعدة لإنجاح البطولة. وذكر الفجي أن البطولة العالمية التي ستقام في الكويت، ستشهد إقامة خمسة نزالات في الملاكمة للمحترفين، وخمسة نزالات أخرى في رياضة المواي تاي للمحترفين أيضاً، مشيراً الى ان البطولة ستشهد الكثير من المفاجآت، والجوائز العينية للجماهير.