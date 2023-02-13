جاكلين ديزيريه: الكويت شريك وداعم لأمن المنطقة

وطن النهار

جاكلين ديزيريه فان أووست فريق أول في سلاح الجو الأميركي خدمت كقائد 14 لقيادة النقل الأميركية منذ 15 أكتوبر 2021. تم ترشيحها لهذا المنصب من قبل الرئيس بايدن في 5 مارس، 2021، وعملت ديزيريه سابقاً كقائد لقيادة التنقل الجوي من أغسطس 2020 إلى أكتوبر 2021.

وفي أوائل عام 2021، كانت الضابطة العامة الوحيدة ذات الأربع نجوم في الولايات المتحدة شاركت في حرب تحرير الكويت وتحمل ذكريات كثيرة عن الكويت كما تم تكريمها من قبل الكويت والمملكة السعودية لمشاركتها في حرب تحرير الكويت كما شاركت في حرب أفغانستان 3500 سنة من العمل العسكري لم تؤثر على روحها المرحة أو عن كونها امرأة.

حصلت جاكلين ديزيريه فان أووست على بكالوريوس العلوم في هندسة الطيران من أكاديمية القوات الجوية الأميركية في عام 1988 والتحقت على الفور بمدرسة تجريبية لاختبار سلاح الجو الأميركي وتخرجت في عام 1994.

تحمل Van Ovost درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية، الفنون والعلوم العسكرية، ودراسات إستراتيجية من جامعة ولاية كاليفورنيا، فريسنو (1996)، وكلية القيادة والأركان الجوية (1999)، وكلية الحرب الجوية (2004)، على التوالي.

تم تكليفها عند تخرجها من أكاديمية القوات الجوية الأميركية في عام 1988. تخرجت من المدرسة التجريبية لاختبار سلاح الجو الأميركي وهي طيار قيادة لأكثر من 4200 ساعة في أكثر من 30 طائرة، بما في ذلك C-32A ، C-17A وC-141B وKC-135R. تشمل المهام العسكرية البارزة لفان نائب قائد مركز الاستطلاع التابع للقوات الجوية الأميركية (2012-13)، ونائب مدير الشؤون السياسية العسكرية ( أوروبا، وحلف شمال الأطلسي، وروسيا ) في إدارة الخطط الاستراتيجية والسياسات (J5) لهيئة الأركان المشتركة (2013-15) نائب مدير هيئة الأركان المشتركة (2015-2017)، مدير الأركان بالقيادة الجوية (2017-2020)، ونائب قائد قيادة الحركة الجوية (أبريل 2020 - أغسطس 2020.

«النهار» التقت بها أثناء زيارتها للكويت ولقائها بمؤسسات المجتمع المدني وتمكين المرأة وتحدثت إليها عن تجربتها وعن الكويت فجاءت الإجابات كالتالي:

? كيف ترين زيارتك للكويت وعلاقة الولايات المتحدة بها من الناحية الامنية والعسكرية؟

? لقد كانت الكويت مضيفاً رائعاً لفريق قيادة النقل بالقوات الاميركية (TRANSCOM) وشريكاً مهماً للقوات الأميركية. ولا يمكنني القيام بعملي وهو النقل العالمي بدون دعم الكويت (..) على مر السنين، ساهم الوصول الجوي والميناء الذي توفره الكويت في الأمن الجماعي للمنطقة. إن نظيري، قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال مايكل كوريلا، ممتن بشكل خاص للدعم المستمر للكويت لأنه يسمح بالوصول المهم إلى الخليج، لذلك يمكننا جميعاً المساعدة في الدفاع عن هذا الممر المائي الاقتصادي المهم. ويشمل ذلك الدفاعات المتكاملة والبحرية والجوية والصاروخية التي تعمل كرادع ضد أعمال العدوان.

يظل تعاوننا في المنطقة أحد أعظم نقاط قوتنا لأننا معاً أقوى، وهناك مواهب مذهلة هنا في الكويت. فالأفراد مبتكرون والتفكير المستقبلي ونحن بحاجة اليهم والى أفكارهم.

وتابعت: «لقد رأيت بنفسي الأشياء المذهلة التي يمكن أن تحققها دولنا من خلال شراكتنا، وقد دخلت في شراكة معهم منذ عام 1991. حتى أنني تلقيت أول ميدالية لي من خدمتي في الكويت؛ أول وسام قتالي».

ذكريات الحرب

? بكل تأكيد لديك ذكريات عند مشاركتك في حرب تحرير الكويت، حدثينا عنها؟

? كنت طيار شحن من طراز C-141 في ذلك الوقت، لذلك سافرت إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة لجلب المعدات والدبابات والأشخاص رداً على عدوان صدام حسين، وخلال فترة التعزيز، رأيت الحرائق، والدمار الصارخ، وعرفت أننا بحاجة إلى التحرك بأسرع ما يمكن لطرده من هذه الدولة ذات السيادة. عندما انطفأت النيران، بدأت إعادة بناء الكويت، وعاد الشعب، لكنهم كانوا بحاجة إلى المساعدة، وجلبت القوات الأميركية إمدادات الإغاثة والأمل. لقد كانت روح الشعب مذهلة، والولايات المتحدة والكويت صديقان إلى الأبد، مضيفة» نستمر في دعم بعضنا البعض حتى يومنا هذا، ومن المثير أن نكون جزءاً منه، لقد كانت لحظة فخر في بداية مسيرتي المهنية.

? كيف ترين العلاقات بين القوتين الجويتين ودور الكويت في امن المنطقة؟

? تعددية الأطراف - تلك هي قوتنا المشتركة التي تستمر في ضمان أمن دولنا، وبكل فخر، نشارك جنباً إلى جنب مع القوات المهنية والمنضبطة في الكويت من خلال التدريبات والتشغيل البيني التشغيلي، لدينا طائرات مماثلة، مثل C-17s وC-130s، والتي تسمح لنا بتبادل الطيارين وأفراد الطاقم وقطع الغيار والخبرة التشغيلية التي تجعل قواتنا أكثر قوة، وتعتبر مساهمات الكويت في المجال البحري ودعمها لقواتنا الإقليمية حاسمة بشكل خاص للاستقرار الإقليمي، كما نشارك المعلومات الاستخبارية والمعلومات حول التهديدات الاستراتيجية والإقليمية الجماعية التي تتيح لنا اتخاذ موقف أفضل أو الاستجابة للأخطار المحتملة معاً. وقد ثبت أن هذا مفيد بشكل خاص في مكافحة حملات التضليل الكبيرة من تلك الأنظمة التي تسعى إلى تآكل المعايير الدولية الراسخة»(..)

إن كل هذه الأشياء معاً تسمح لنا بالاستجابة السريعة للبيئة الاستراتيجية، مثل الطريقة التي استخدمنا بها أخيراً عبر طائرات النقل العسكرية الكبيرة من طراز C-17 لإرسال المساعدة إلى تركيا بعد الزلازل المدمرة، إن شراكتنا، مع الدول الأخرى حول العالم، تلهم وتبعث الأمل الذي لا يكون ممكناً إلا عندما نعمل معاً.

? ما هي رسالتك إلى نساء الكويت الراغبات في دعم بلدهن؟

? لأولئك الذين يرغبون في خدمة بلدهم سواء كانوا رجالاً أو نساءً، اقول لهم ابحثوا عن أي فرصة تعلم فإن مشاركتك فيها يمكن أن تحدث فرقاً، وتابعوا هذه التأثيرات بحزم وافعلوا أي عمل يتم تكليفكم به بأقصى قدر من قدرتكم.

تظل الخبرة والاحتراف سمات قيّمة لأي منظمة وتضع الأساس للنجاح الفوري والمستقبلي، الخدمة من أي نوع تجاه قضية أعظم من الذات هي والسعي الرائع الذي يؤدي غالباً إلى تغييرات إيجابية، وأنا شاهد ومثال للإمكانات التي أوجدتها تلك العناصر.

كلمة أخيرة

على مدى عقود، وقفت الولايات المتحدة إلى جانب دولة الكويت النبيلة وأي جهد يتم اتخاذه لتعزيز العلاقات بين بلدينا أو مصلحتنا المشتركة هو مشروع يستحق الخوض فيه.

زيارة مثمرة

أشاد القائم بالأعمال الأميركي جيم هولتسنايدر بنتائج الزيارة المثمرة التي قامت بها قائدة قيادة النقل اللوجستي الأميركي، الفريق أول جاكلين ?ان أو?وست، للبلاد حيث التقت بعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية ورئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي لتسليط الضوء على الشراكة العسكرية الصلبة بين الولايات المتحدة الاميركية والكويت وناقشت أفق التعاون الحالي والمستقبلي على جميع المستويات.

