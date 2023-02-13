الغانم: الرغبة مشتركة لدفع العلاقات الاقتصادية مع «ماكاو»

وطن النهار

أكد القنصل العام لدولة الكويت بمنطقتي (هونغ كونغ) و(ماكاو) الإداريتين الخاصتين التابعتين لجمهورية الصين الشعبية ناصر الغانم أن الكويت وماكاو تتطلعان لبناء إطار تنظيمي للتعاون والتنسيق في العديد من المجالات الاقتصادية بما يدفع العلاقات الثنائية قدما إلى مستويات أشمل وأرحب.

وأوضح الغانم في تصريح لـ «كونا» أن هذا الإطار يتضمن تنسيق تبادل الزيارات بين المسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لمناقشة أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية.

ونوه بأنه التقى أخيرا الرئيس التنفيذي لمنطقة (ماكاو) الإدارية الخاصة هو يات سنغ ونقل إليه تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وحكومة دولة الكويت وتمنياتهم له ولشعب ماكاو الصديق دوام الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.

وأشار قنصل عام الكويت إلى أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على علاقات الصداقة المتينة بين الكويت وماكاو وسبل تعزيزها وتطوير التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحة والثقافية بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والجوانب التنموية الأخرى سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص.

