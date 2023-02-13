20 مليوناً و700 ألف دينار تبرعات لمتضرري الزلزال

وطن النهار

بلغ اجمالي التبرعات لحملة «الكويت بجانبكم» الإغاثية لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا وسورية، الذي أطلقتها مساء أول من أمس وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والاعلام 20 مليوناً و710 آلاف و365 ديناراً، والتي بدأت الساعة 12 من ظهر السبت الماضي وامتدت حتى منتصف الليل.

في هذا السياق، تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي، بالشكر والثناء للقيادة السياسية لتوجيهاتهم ودعمهم الكامل لحملة الكويت بجانبكم، والتي جاد فيها أهل الكويت لإغاثة المنكوبين في سورية وتركيا من جراء الزلزال المدمر.

وثمنت البغلي، الجهود التي قامت بها الجهات الحكومية والتعاون فيما بينها الى جانب الجمعيات الخيرية والمبرات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية وشركات القطاع الخاص والمواطنين والمقيمين لدعم الحملة، لما كان لها الأثر الكبير في إنجازها والتأكيد على بصمة الكويت الإنسانية.

وكانت، الوزيرة البغلي، قد تفقدت عدداً من مقار ومخازن الجمعيات والهيئات الخيرية المشاركة في الحملة الوطنية «الكويت بجانبكم» للاطلاع عن قرب على آلية العمل ومتابعة وتذليل كل العقبات والتأكد من توفير كل المتطلبات للقيام بالدور الإغاثي والانساني للتخفيف من تداعيات هذه الكارثة الكبيرة ومساعدة المتضررين.

من جانبه، وصف عضو اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية م. احمد المرشد، بأن فزعة اهل الكويت ومشاركتهم بالحملة بالتظاهرة الخيرية التي تؤكد حب الشعب الكويتي الكريم محب لأعمال الخير، موضحا أن الحملة شهدت مشاركات من مختلف أطياف المجتمع الكويتي، حيث إن التبرعات خرجت من الكبار والصغار أيضا، منوها إلى أن هذه الاعمال والمشاركات في الاعمال الخيرية تحفظ الكويت من الاخطار.

واعرب المرشد، عن شكره للجهات المشاركة وتضافر جهود وزارات الشؤون والخارجية والاعلام مع الجمعيات الخيرية لجمع التبرعات وايصالها للمتضرين في تركيا والداخل السوري، لافتا إلى أنه قبل 3 أسابيع كان في المناطق التي وقع فيه الزلزال المدمر.

