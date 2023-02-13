فريق الشفاء الكويتي وصل الجنوب التركي

وطن النهار

قال رئيس وفد فريق الشفاء الإنساني الكويتي الدكتور إبراهيم الطوالة إن الفريق وصل إلى مدينة هاتاي التركية وذلك استجابة للتوجيهات الرسمية بتقديم الدعم لمتضرري الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا الإثنين الماضي.

وأضاف الطوالة في تصريح لـ«كونا» أن الفريق يضم طاقما طبيا يشمل تخصصات جراحات كسور العظام وجراحة اليد وجراحة الحروق والتجميل وطب الطوارئ وفريق من المسعفين.

وبين أن الفريق متواجد للمساهمة في جهود إنقاذ متضرري الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا الأسبوع الماضي بدعم من بيت الزكاة الكويتي.

وأوضح الطوالة أن فريق شفاء الطبي الإنساني متخصص في الإغاثة ولديه خبرة تمتد إلى سبع سنوات بالأعمال الإغاثية للاجئين السوريين في مناطق الجنوب التركي أجرى خلالها أكثر من 330 عملية جراحية وعلاج أكثر من 8200 مريض.

وشكر بيت الزكاة الكويتي على دعمه اللامحدود للفريق ولوزارتي الخارجية والدفاع على تسهيلهما إجراءات الرحلة الإغاثية مشيدا بدور سفارة الكويت بتركيا على اهتمامها ورعايتها. وضرب زلزال فجر الاثنين الماضي جنوبي تركيا وشمالي سورية بقوة بلغت7?7 درجات على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الزلزال إلى 21 ألفاً و43 حالة في حين وصل إجمالي المصابين الذين جرى إنقاذهم إلى 80 ألفاً و97 مصاباً.

