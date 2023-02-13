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وطن النهار

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فريق الإنقاذ الكويتي واصل البحث عن الناجين


أعلن رئيس فريق البحث والإنقاذ الكويتي التابع لقوة الإطفاء العام العقيد أيمن المفرح أن الفريق يواصل عمليات البحث والإنقاذ في المواقع المتضررة من الزلزال والمناطق المنكوبة في تركيا.
وقال المفرح في تصريح لـ (كونا): إن السلطات التركية استدعت الفريق لاستخدام الأجهزة الحديثة الخاصة بالبحث عن أحياء تحت الأنقاض اضافة الى الكاميرات الحرارية.
وأضاف ان الفريق قام «بتمشيط عدد من المباني بواسطة الأجهزة الحديثة والمعدات التقنية الا انه لم يتم العثور على اي أحياء». وذكر المفرح أن فرقهم تعمل 24 ساعة من دون توقف من خلال تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة تعمل 8 ساعات متواصلة.
وضرب زلزال فجر الاثنين الماضي جنوب تركيا وشمال سورية بقوة بلغت 7?7 درجات على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7?6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
من جهة أخرى قال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج: إنه تم إيصال مساعدات الجمعية إلى المتضررين من الزلزال في تركيا بالتنسيق مع الهلال الأحمر التركي وتأمين كل المواد الإغاثية الضرورية.
وأضاف المعراج في لقاء مع تلفزيون الكويت على هامش حملة (الكويت بجانبكم) التي أطلقت لإغاثة المتضررين من الزلزال في سورية وتركيا أن المواد الأساسية التي يتم توفيرها حسب احتياجات الوقت الراهن هي المواد الطبية والإسعافات الأولية.
وتأتي هذه الحملة تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ومجلس الوزراء لمساندة الشعبين السوري والتركي بأقصى سرعة وبكل الإمكانات المتاحة في إطار الدور الإنساني للكويت في مساعدة وإغاثة المتضررين من هذه الكارثة المدمرة التي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين.


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