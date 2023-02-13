«السلام الخيرية»: 350 ألف دينار لمتضرري الزلزال في سورية وتركيا

وطن النهار

أعلنت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية أمس (الأحد) تخصيص أكثر من 350 ألف دينار كويتي من حملتها السنوية (شاحنات الكويت) لمصلحة متضرري الزلزال في سورية وتركيا.

وقال المدير العام للجمعية ضاري البعيجان في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال العمل الإغاثي ميدانيا في تركيا إن مجموع التبرعات لحملة (شاحنات الكويت) تجاوز 1?3 مليون دينار بواقع 357 شاحنة خصص منها أكثر من 350 ألف دينار حتى الآن لمصلحة متضرري الزلزال.

وأضاف البعيجان أن الجمعية تواصل إرسال المعونات والمساعدات بصورة عاجلة إلى المناطق المنكوبة في سورية وتركيا منذ وقوع الكارثة ومن المقرر أن تصل اليوم (الاثنين) طائرة إغاثية اضافية محملة بألف خيمة لمصلحة المتضررين بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية في الكويت.

ولفت إلى مساعي الجمعية لتمديد حملتها السنوية (شاحنات الكويت) بغية استهداف أكبر شريحة ممكنة لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية هناك في وقت سخرت الجمعية جميع إمكاناتها لاحتواء الأزمة الراهنة إضافة إلى نشاطها الخيري الموجه للاجئين السوريين في المخيمات.

وذكر أن تزامن وجود الجمعية منذ اللحظات الأولى للكارثة في منطقة أنطاكيا التركية وتلمسها الحدث عن كثب مكناها من استشعار الوضع المأساوي وقياس مدى حاجة قاطني المناطق المتضررة للمساعدات.وقال البعيجان إن المستلزمات الإغاثية العاجلة تتمثل بمواد غذائية وملابس وبطانيات وأجهزة للتدفئة وأدوات طبية وخيام وغيرها من أساسيات الحياة الكريمة.

وكانت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية دشنت حملتها السنوية (شاحنات الكويت) لمصلحة نازحي سورية واليمن في 23 ديسمبر العام الماضي وكان مقرراً ختامها أول من أمس (السبت) لكن تم إلغاء فعالية الختام والسعي لطلب التمديد من الجهات الرسمية في الكويت بسبب الأوضاع الراهنة في سورية وتركيا.

