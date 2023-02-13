اتحاد الصليب والهلال الأحمر: الكويت سباقة في الدعم الإنساني عالمياً

وطن النهار

قال المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الدكتور حسام الشرقاوي: إن الكويت وشعبها دائما سباقون في الدعم الانساني للتضررين والمنكوبين في كل انحاء العالم.

واضاف الشرقاوي في مداخلة مع تلفزيون الكويت بمناسبة حملة التبرعات (الكويت بجانبكم) «انني تعاملت مع الكويت وجمعية الهلال الاحمر الكويتي على مدى عقود في اغاثة الدول التي وقعت عليها كوارث» مشيدا بالتنظيم والترتيب المميز لحملة (الكويت بجانبكم) والذي سيسهم بتخفيف الالم عن المنكوبين. ولفت الشرقاوي الى ان «الزلزال المدمر الذي وقع على سورية وتركيا صعب جدا ونرحب بكل الدعم والمساعدات ويحتاجون للدعم المستمر» متوقعا ان «تستمر آثاره لسنوات مقبلة. من جهة إخرى قدمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي مساعدات عاجلة للمتضررين في شمال سورية وذلك في إطار جهود الجمعية للحد من التداعيات الناجمة عن كارثة الزلزال المدمر. وتسعى جمعية الهلال الاحمر الكويتي الى تنفيذ واجبها الإنساني لاغاثة المنكوبين وضمان وصول المساعدات للاسر والمناطق المتضررة والقيام بواجبها الانساني. وتعمل الجمعية وفق المبادئ الأساسية السبعة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والتي تشمل الانسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية.

وتتبع الجمعية هذه القيم عند تقديم المساعدة للمحتاجين اثناء النزاعات المسلحة وفي حالة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى.

