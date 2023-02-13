92 % الإنجاز في المرحلة الأولى من «قصر العدل الجديد»

وطن النهار

تتقدم أعمال مشروع قصر العدل الجديد بهدف إنجاز المرحلة الأولى في موعدها التعاقدي، حيث تلامس نسبة انجاز هذه المرحلة حوالي 92% إذ يجري العمل على انهاء التشطيبات الداخلية وتركيب الأثاث المتحرك وغيرها من الأعمال، مع تكثيف جهود التواصل مع وزارة الكهرباء والماء لإيصال التيار الكهربائي للمشروع، كما تم إنجاز حوالي 13% من أعمال المرحلة الثانية المزمع البدء بإنشائها خلال المرحلة المقبلة.

هذا وقد جرى الانتهاء من كامل أعمال الخرسانات والواجهات المعمارية، للمرحلة الأولى وجار إنهاء التركيبات لأعمال الخدمات والالكتروميكانيك، وكذلك أعمال الأرصفة والزراعات الخارجية التجميلية، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فتتضمن أعمالاً تمهيدية للموقع وكذلك توريد العديد من المواد المطلوبة لتلك المرحلة، شاملة مواد التشطيبات والمواد الكهروميكانيكية ومعدات مواقف السيارات الأوتوماتيكية وغيرها، والتي تم تخزينها في مخازن المشروع تمهيداً لتركيبها بعد إنشاء الهيكل الإنشائي للمرحلة الثانية. وباعتباره واحداً من أهم المشاريع التنموية في البلاد، والذي سيصبح أضخم صرح قضائي يشكل نقلة نوعية في أعمال السلطة القضائية على مستوى الشرق الأوسط، يواصل قصر العدل الجديد تحقيق المزيد من الإنجازات في تنفيذ مراحله، إذ بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى حوالي 85% وشارفت على نهايتها مع استكمال الأعمال الجارية للواجهات الخارجية والتشطيبات الداخلية. ومن الناحية المعمارية، تتضمن المرحلة الثانية إنشاء امتداد للجزء الذي تم بناؤه ضمن المرحلة الأولى، والذي سيكون معلقاً ومكوناً من أدوار عدة، ليشتمل مبنى المرحلة الثانية على مساحات مكتبية وإدارية تتجاوز مساحتها 100 ألف متر مربع، وكذلك على حوالي 73 قاعة محكمة مزودة بأحدث النظم والتقنيات، بالإضافة إلى المدخل الرئيسي للمشروع ككل، بمرحلتيه الأولى والثانية، بما في ذلك مدخل أهم كبار الزوارVVIP، ومبنى مواقف السيارات الأوتوماتيكية.

شريك محلي

من جهته، قال المهندس طارق شعيب، الرئيس التنفيذي للمكتب العربي - الشريك المحلي المصمم والمشرف على تنفيذ أعمال المشروع بمرحلتيه لـ«النهار» إن المشروع يتم إنجازه في وقت قياسي، حيث يتم تنفيذ المشروع بمنهجية البناء السريع، عبر تقنية الـ Fast Track المتقدمة، والتي تعتمد على تكنولوجيات بناء حديثة وعالية الكفاءة، وذلك من أجل الدفع بعجلة الإنجاز نحو الأمام بشكل أسرع مع ضمان جودة التنفيذ، في سعي من القائمين على المشروع للتغلب على جميع التحديات التي واجهها المشروع، لا سيما تلك الناتجة عن تبعات جائحة الوباء العالمي، والتي كان المشروع قد وصل قبل بدئها في فبراير 2020 الى الدور الأول، ولكن وصلت أعماله الإنشائية في مارس 2021 (أي بعد عام واحد من الجائحة) إلى تشييد الطابق الـ 19 والأخير، وخلال عام آخر أنجزت كل الأعمال الإنشائية للخرسانات والاستعداد للبدء في المرحلة الثانية لهذا المشروع الضخم والواعد.

شهرة عالمية

كما أشار إلى أن المشروع يواصل تحقيق شهرة عالمية واعتراف من أهم الوجهات التكريمية، اذ جاء تتويج تصميم مرحلتيه الأولى والثانية بلقب مشروع العام بعد ترشيحه ضمن فئة المشاريع الحكومية وتطوير البنية التحتية العام الماضي ضمن جوائز برنامج Middle East Consultant Awards 2022 لتكريم أكبر المشاريع الإنشائية على المستوى الإقليمي، والذي تم اختياره من قبل لجنة تحكيم البرنامج ليكون هو المشروع الفائز من بين مجموعة من أضخم المشاريع التنموية التي قدمت لتلك الفئة، من كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.

