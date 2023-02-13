إنشاء سوق وفندق في «صباح الأحمد»

وطن النهار

أبرمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقد اتفاقية شراكة مع شركه مشروع اس ثري لإدارة وتطوير الاراضي والعقارات لتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل الفرصة الاستثمارية (S3) الواقعة بمدينة صباح الأحمد السكنية، حيث تأتي عملية توقيع المؤسسة لتلك الاتفاقية كإجراء لاحق لتوقيع وثيقة الالتزام الخاصة بتلك الفرصة في نوفمبر الماضي مع المستثمر الفائز.

بدوره، قال مدير عام المؤسسة المهندس ناصر خريبط إن إجراءات الطرح والتعاقد قد تمت وفقاً للقانون 47 لسنة 1993 ولائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري 32 لسنة 2016 وتعديلاته وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، مثمنا دور مجلس إدارة المؤسسة على إقرار المشاريع الاستثمارية والموافقات المتعلقة بها والتي اوصلتنا الى هذه المرحلة بتوقيع عقد الشراكة،

من جهته، كشف نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص المهندس أنور عبدالله الحليلة أن الفرصة الاستثمارية (S3) تقع على مساحة 40,121 متراً مربعاً في المحور الخدمي من مدينة صباح الأحمد السكنية وتتضمن تطوير سوق تقليدي يشمل مركزاً تجارياً وفندقاً ومناطق خضراء على 25% من مساحة الموقع وبمساحة بناء اجمالية تبلغ أكثر من 75,000 متر مربع والذي سيخدم سكان المدينة والمناطق المجاورة، ويتميز المشروع بتصميم مستوحى من الأسواق الكويتية التقليدية القديمة الممزوجة بتصميم عصري يضم أنشطة تجارية عدة متنوعة ومطاعم وكافيهات ومركزاً ترفيهياً عائلياً ودوراً للسينما بإجمالي مساحات تأجيريه تزيد على 23,000 متر مربع مع توفير أكثر من 500 موقف للسيارات بأدوار متعددة، بالإضافة الى فندق هامبتون هيلتون.

وأوضح المهندس الحليلة بأن اجمالي تكلفة التطوير التقديرية لهذا المشروع تبلغ أكثر من 20,5 مليون دينار كويتي وبإجمالي إيرادات متوقعة للمؤسسة تزيد على 27 مليون دينار كويتي خلال فترة الاستثمار البالغة 32 سنة، مشيرا إلى أن مشاريع الشراكة لها انعكاسها الايجابي في رفع مستوى جودة المعيشة في المدن الاسكانية، وذلك عبر توفير الخدمات والسلع المطلوبة عن طريق القطاع الخاص وفقاً للدراسات المعدة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتثبت من جدوى تطويرها، كما يعمل ذلك على تخفيف العبء المالي والإداري على عاتق المؤسسة من خلال تحويل الأراضي غير المدرة للدخل الى أصول ذات عوائد مجزية ومتنامية وضمان الوصول الى أعلى معايير الجودة من خلال التنافس بين شركات القطاع الخاص، وكذلك خلق فرص استثمارية وظيفية للشباب الكويتي.

