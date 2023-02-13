زبيدوف: رفع مستوى مواجهة تغير المناخ

وطن النهار

برعاية عميد السلك الدبلوماسي في الكويت السفير د. زبيد الله زبيدوف، قام (موئل) برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي و كجزء من تكليفه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز للتعاون الاجتماعي والبيئي، وبمشاركة أعضاء السلك الدبلوماسي في دولة الكويت في محمية العبدلية الطبيعية لإنجاز فعالية حملة «نباتات الكويت 4» وذلك صباح أول من امس السبت.

وبهذه المناسبة قال عميد السلك الدبلوماسي سفير طاجيكستان د. زبيد الله زبيدوف: إن حملة تخضير الكويت مشروع مستمر منذ عام 2019. وتهدف الحملة إلى فتح المساحات العامة الخضراء لحماية المدن من العواصف الترابية والتصحر وزحف الرمال.

واضاف لقد جئنا إلى هنا لرفع مستوى الوعي بالاستدامة وتشجيع الجمهور على زيادة قدرة مدنهم على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ التي من شأنها أن تؤدي إلى تقليل انبعاثات الكربون.

وتابع كلامه يعتبر المشروع خطوة نحو الوصول إلى الحياد الكربوني من خلال أنشطة التخضير لتحسين الصحة العامة في المناطق الحضرية.

وقال تضمنت هذه الحملة زراعة شتلات الأشجار لخلق أعلى مستوى ممكن من الوعي والرؤية بشأن مسائل إنشاء مساحات خضراء لمقاومة المناخ والتخفيف من تأثير تغير المناخ على هذه المنطقة القاحلة من العالم.

وذكر زبيدوف أنه في حملة العام الماضي جلبت سفارة بلاده شتلات عدة من أشجار الزينة وأشجار الفاكهة من طاجيكستان، وزُرعت هذه الشتلات في المحمية، واليوم يسعدنا أن نراها ناضجة ومزدهرة في أرض الكويت والتي تمثل رمز للأخوة والصداقة بين البلدين، طاجيكستان والكويت، رؤية مشتركة تجاه قضايا المناخ والبيئة.

