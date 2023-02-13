«الاحتياطي العام» و«الأجيال».. للتحقيق

الأولى

أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس هيئة الاستثمار عبدالوهاب الرشيد قرارا بتشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات التي تتعلق بأعمال هيئة الاستثمار.

ووفقا لقرار الوزير تختص اللجنة بالتحقيق في المخالفات الخاصة بإدارة احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام، والتحقيق في شبهة مخالفات ادارة شركة رين هاوس للبنية التحتية، وشركة سانت مارتن، المملوكتين لهيئة الاستثمار.

وأوكل الرشيد للجنة التحقيق مراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة، حول تعيين العضو المنتدب الأسبق عضوا في ادارة شركة ديملر الالمانية والمخاطر المترتبة على الموقف القانوني تجاه المطالبات باسترداد الضرائب والضرر على المال العام نتيجة لهذا التعيين.

وكلفت اللجنة بدراسة مخالفات فصل 3 موظفين في مكتب الاستثمار بلندن بسبب شبهة التعدي على المال العام.

وحدد القرار مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر، وآليات عمل اللجنة التي تنتهي برفع تقرير عن اعمالها للوزير، مع اعطائها صلاحيات التحقيق والاستماع للشهود واستدعاء من تراه من الموظفين الحاليين او السابقين.

