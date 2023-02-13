تأهب حكومي لـ «تقليص» الميزانية

الأولى

قالت مصادر لـ النهار، إن جهات ومؤسسات حكومية تحضر نفسها لسيناريو رفض مجلس الأمة الميزانية المقدمة للعام المالي 2023-2024، عبر تقليص بعض البنود الواردة، في بنود النفقات البالغة 26.5 مليار دينار والذي يعتبر الأعلى على مستوى الميزانيات السابقة.

وأكدت المصادر أنه لا مساس ببند الرواتب والدعومات وجميع البنود الداعمة لرفاهية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، موضحة ان هناك توجها حكوميا لرفع مستوى الإنفاق الرأسمالي لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية التي يمكنها استيعاب الشباب القادم إلى سوق العمل.

وبينت ان هناك ازدواجية في التعامل مع الميزانية، ففي حين تكثر المطالبات الشعبية تكثر ايضا مطالبات تقليص النفقات، وهما لا يستقيمان مع بعضهما البعض.

من جهة أخرى، ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها امس، الحساب الختامي لوزارة الدفاع عن السنتين الماليتين 2020/2021 - 2021/2022، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما. وأوضح رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي أنه برغم حضور وكيل وزارة الدفاع إلا أن عدم وجود تمثيل للجيش ورؤساء الهيئات حال دون الرد على أسئلة اللجنة وملاحظاتها، فيما يخص الميزانية العامة للوزارة أو ميزانية التسليح.

وأشار الدمخي إلى أن اللجنة اتخذت قرارا بتعليق الحساب الختامي لوزارة الدفاع، ومنحها مهلة شهر لتسوية الملاحظات. وشدد على أهمية أن يتم خلال الاجتماع المقبل تقديم الإجابات بشأن ملاحظات الديوان أو المكتب الفني أو جهاز المراقبين الماليين، محذرا من رفض الحساب الختامي وتقدير ميزانية العام الحالي حال عدم تسوية الملاحظات.