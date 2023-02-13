نواب: لا لـ«الواسطة» بعد اليوم!

الأولى

ناقشت لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية في اجتماعها، امس ، ظاهرة الواسطة وما ينتج عنها من الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وضياع الحقوق، والرشاوى وأسباب انتشارها في مؤسسات الدولة.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف في تصريح صحافي إن اللجنة استضافت رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل لمناقشة الظاهرتين السلبيتين اللتين أخذتا تظهران بشكل واضح في المجتمع.

وأضاف أن التناقضات والنظام الإداري المرتبك في الدولة كانا محل نقاش مع الجهاز، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة طرحوا آراءهم في ظاهرة الواسطة التي باتت تأخذ منحى آخر وأصبحت ثقافة مجتمعية تهضم حقوق الكفاءات وتصادر فرص وجودهم وتغرس الإحباط في نفوس المواطنين الذين يأملون أن يخدموا بلدهم ويجنون ثمرة جهدهم وعملهم.

وذكر أن مثل هذه القرارات غير المنطقية والاستثناءات الفوضوية تضع أشخاصاً آخرين في هذه الأماكن التي يستحقها الأشخاص الأكفاء.

وأكد هايف أن تطوير النظام الإداري في الكويت وضبطه بمعايير محددة هو الذي يمنع الواسطة وأيضا الرشوة المرتبطة بها، معتبرا أن ترهل النظام الإداري في الكويت تسبب في فوضى وسهولة تمرير بعض المعاملات عن طريق الرشوة. وبيّن هايف أن الثغرات القانونية الموجودة والاستثناءات في ديوان الخدمة المدنية وغيرها تستغل لترضيات ومصالح شخصية أو قرابة أوغيرها من الوزراء أو حتى النواب لمن هم أقل من الكفاءة.

وأضاف أن اللجنة طالبت جهاز متابعة الأداء الحكومة بأخذ توصياتها بعين الاعتبار وأن يرفع تقارير المتابعة ويعمل على تطوير أنظمة الدولة إداريا بحيث لا تكون هناك ثغرات لاستثناءات أو ترضيات مما يحصل اليوم في هذه الفوضى.