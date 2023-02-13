كارثة القرن: 35 ألف قتيل و26 مليون متضرر... ودمار بمساحة فرنسا

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عواصم- الوكالات: تسارعت مؤشرات الرعب بعد نحو اسبوع على الزلزال الهائل الذي ضرب سورية وتركيا الاثنين الماضي حيث تجاوزت حصيلة القتلى حتى ساعات ظهر امس 35 الف شخص في البلدين، فيما حذرت الامم المتحدة من أن هذه الارقام ستتضاعف ووصفت الزلزال بأنه «كارثة القرن». وقال الصليب الاحمر ان مساحة الدمار توازي مساحة دولة كفرنسا.

وحذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسورية والتي تخطت 35 ألف قتيل «ستتضاعف أو أكثر» وقال غريفيث متحدثا لشبكة «سكاي نيوز» التلفزيونية بعد زيارة الى مدينة كهرمان مرعش التركية حيث مركز الزلزال «أعتقد أنه من الصعب تقييم (الحصيلة) بدقة؛ لأنّ علينا أن نرى تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر» وأضاف «لم نبدأ فعليا تعداد القتلى بعد» واصفا الزلزال بأنه «أسوأ حدث منذ 100 عام في هذه المنطقة».

الى ذلك كشفت كارولين هولت مديرة الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر أن المنظمة قامت برسم خرائط صغيرة لحجم المنطقة المتضررة من زلزال سورية وتركيا قائلة «إنها بحجم فرنسا» بحسب ما نقلت شبكة «سي إن إن».

ويواصل العشرات من عناصر فرق الإنقاذ البحث بين الأنقاض وسط برد قارس فيما شرّد الزلزال ما يصل إلى 5,3 ملايين شخص في سورية وحدها، وفق ما حذرت الأمم المتحدة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين من جراء الزلزال بلغ نحو 26 مليون شخص وأطلقت نداء لجمع 42,8 مليون دولار لتمويل الحاجات العاجلة على الصعيد الصحي.

وأقرت الأمم المتحدة بفشلها في مساعدة آلاف المدنيين السوريين وعجزها عن إيصال المساعدات إلى المنكوبين في الشمال السوري، وقال غريفيث امس في تغريدة على تويتر «خذلنا سكان شمال غربي سورية... إنهم على حق في شعورهم بالتخلي عنهم.. يتطلعون إلى مساعدة دولية لم تصل أبدا». كما أضاف قائلا «ملتزمون بتصحيح إخفاقنا في شمال غربي سورية بأسرع ما يمكن».

بدورها، أكدت «اليونيسف» أن الاحتياجات الإنسانية في الشمال السوري هائلة ولا يمكن تلبيتها إلا بتكاتف دولي. في حين أوضح متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز امس أن نقل مساعدات الإغاثة من المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام إلى الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة يتعثر بسبب مشاكل في الحصول على موافقة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة).