الجابر لمتبرعي «الكويت بجانبكم»: رفعتم الرأس

الأولى

أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر عن شكره لكل من ساهم في حملة الكويت بجانبكم على تبرعهم السخي والكريم «الذي يرفع الرأس ويظهر معدننا ككويتيين».

وأكد أن هذا الأمر ليس غريبا على الكويتيين، مشيرا إلى أنه منذ اليوم الأول من وقوع الزلزال فزعت الكويت فزعة قوية وسريعة لمساندة الشعبين المنكوبين.

وأعرب عن شكره لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على تعليماتهما السامية منذ بداية الأزمة لمساعدة الشعبين السوري والتركي ومتابعتهما الحثيثة لكل جهود الحكومة في إيصال الإغاثات.

وكانت حملة «الكويت بجانبكم» الإغاثية لمساعدة متضرري الزلزال في تركيا وسورية، حققت 20 مليوناً و710 آلاف و365 ديناراً.

من جهة أخرى، وصل فريق الشفاء الإنساني الكويتي إلى مدينة «هاتاي» التركية وذلك استجابة للتوجيهات الرسمية بتقديم الدعم لمتضرري الزلزال. ويضم طاقما طبيا يشمل تخصصات جراحات كسور العظام وجراحة اليد وجراحة الحروق والتجميل وطب الطوارئ وفريق من المسعفين.

وفريق شفاء الطبي الإنساني هو فريق متخصص في الإغاثة ولديه خبرة تمتد إلى سبع سنوات بالأعمال الإغاثية للاجئين السوريين في مناطق الجنوب التركي أجرى خلالها أكثر من 330 عملية جراحية وعلاج أكثر من 8200 مريض.