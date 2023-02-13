«السكنية»: إنشاء فندق وسوق تراثي بمدينة صباح الأحمد

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أبرمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اتفاقية لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات، تعنى بتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل الفرصة الاستثمارية الواقعة بمدينة صباح الأحمد السكنية، وتشمل بناء فندق وأسواق تراثية ومراكز ترفيهية.

وقال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص انور الحليلة: إن الفرصة الاستثمارية تقع على مساحة 40121 مترا مربعا في المحور الخدمي من مدينة صباح الأحمد السكنية وتتضمن تطوير سوق تقليدي يشمل مركزاً تجارياً وفندقاً ومناطق خضراء على 25% من مساحة الموقع وبمساحة بناء اجمالية تبلغ أكثر من 75000 متر مربع والذي سيخدم سكان المدينة والمناطق المجاورة.

واضاف: يتميز المشروع بتصميم مستوحى من الأسواق الكويتية التقليدية القديمة الممزوجة بتصميم عصري يضم عدة أنشطة تجارية متنوعة ومطاعم وكافيهات ومركز ترفيهي عائلي ودور للسينما بإجمالي مساحات تأجيريه تزيد على 23000 متر مربع مع توفير أكثر من 500 موقف للسيارات بأدوار متعددة، إضافة إلى فندق هامبتون هيلتون. وأوضح الحليلة أن إجمالي كلفة التطوير التقديرية لهذا المشروع تبلغ أكثر من 20.5 مليون دينار وبإجمالي إيرادات متوقعة للمؤسسة تزيد على 27 مليوناً خلال فترة الاستثمار البالغة 32 عاماً.