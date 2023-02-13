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12 وظيفة قيادية وإشرافية شاغرة في «النفط»


كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا، عن أن عدد الوظائف القيادية الشاغرة في وزارة النفط يبلغ 12 وظيفة، ما بين قيادية واشرافية.
ولفت الملا الى أن عدم تسكين المسؤولين عن الوظائف القيادية، يعود سببه إلى قرار مجلس الوزراء بشأن ضرورة التزام الوزراء بوقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية أيا كانت وسائل شغل الوظائف.
وقال الوزير: إن الوزارة قامت خلال فترات سابقة، باتخاذ ما يلزم بشأن شغل الوظائف حسب هيكلها التنظيمي، حيث تم إصدار قرارات وزارية تباعاً بالتكليف للنهوض بمسؤوليات تلك الوظائف القيادية الشاغرة، وبالعمل من خلالها على تأهيل القياديين من ذوي الكفاءة للمستقبل بمنح مزيد من التمكين وحرية التصرف بمسؤولية واقتدار وبما يحقق المصلحة العامة ويسهم بتطوير فاعلية المرافق.


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