تتوالى السنون والإنجازات

ديوان Diwan

تعمل مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار على التعاون والتنسيق مع العديد من المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة وعدد من الشخصيات الفاعلة والناشطة في مجال العمل الاجتماعي من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المجموعات التطوعية لتحقيق أهدافها بالدرجة المطلوبة.

شاكرين للجميع تفاعلهم ودعمهم الأدبي والمعنوي الكريم الذي شرفنا وأكد حرصهم على مشاركتنا لتنفيذ برامجنا وخططنا التنموية المتعلقة بتعزيز فضيلة البر بكل أشكاله في المجتمع والاهتمام بقضايا رعاية وخدمة وتأهيل المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها دولة الكويت الحبيبة من خلال مؤسساتها المختلفة للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يسعدنا ونحن نسهم بدعم عمل زملائنا وأبنائنا ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في دولة الكويت الحبيبة.

نهدف من خلال عملنا في مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار في تأصيل وتعزيز العمل المجتمعي مع كبار السن بما يتفق وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ودستورنا، وعاداتنا العربية الأصيلة، وانطلاقاً من مسئوليتنا الأدبية والاجتماعية بتعزيز العمل الأهلي تجاه المسنين في المجتمع، أخذنا على عاتقنا أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الشراكة الاجتماعية وتعزيز دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دعم البرامج والأنشطة المعنية برعاية وخدمة وتأهيل المسنين بدرجة تدعم وتمكن وزارات ومؤسسات الدولة من تحقيق الأهداف العامة لها بشأن تقديم أفضل الخدمات والاهتمام بالشؤون والقضايا العامة للمسنين وضمان حصولهم على كل حقوقهم من خلال نظم وأساليب الرعاية والخدمة والتأهيل المختلفة.

حرص مجلس إدارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار على استمرارية المبرة في تعزيز برامج الشراكة المجتمعية،والعمل على تنظيم العديد من الفعاليات التي تندرج تحت مشروع جائزة البغلي للابن البار، فنفــذت اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار واللجنــة الاجتماعية في مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار العديــد مــن الفعاليات والبرامـج والأنشـطة التي تم من خلالها ترجمة توجيهات مجلس الإدارة بأهميــة تفعيــل وإبراز العمل التطوعي الذي ينعكس ايجابياً على شرائح المجتمع والمؤسسـات الخيـرية والانسانية والمدنية والتي تشجع فضيلــة بـر الوالدين. حيث حرصت اللجنة العليا للجائزة واللجنة الاجتماعية في مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار العمل على تنفيذ الفعاليات بالدرجة المطلوبة والتي من شأنها إبراز الجانب الانساني والتطوعي والحضاري لدولة الكويت من خلال تنفيذ الأعمال وتنظيم الفعاليات والأنشطة المتعددة.

واصلت المبرة عطاءها وجهودها عاما تلو الآخر حتى وصلت أنشطتها إلى (11) مسابقة متنوعة في شتى المجالات، كلها تعزز وترسخ في نفوس أبنائنا أسس ومبادئ قضايا البر بالوالدين وبر أولي أمرهم وبر كبار السن وبر الوطن، وتدعم مناحي الإبداع والثقافة والأدب المتعددة، حيث تفرعت هذه الجائزة السنوية في مجالات عدة، منها الابن البار، والعمل التطوعي، والقصة القصيرة، والتصوير الفوتوغرافي، والفنون التشكيلية، والشعر الفصيح والشعبي ؛ وفن الكاريكاتير، ومسابقات وزارة التربية وأوسمة الكشافة والمرشدات، لذا تبوأت المبرة مكانة كبيرة بين المجتمع الكويتي وبين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني كافة، حيث واصلت عطاءها وإنجازها حتى حصلت على الأوسمة والجوائز الرفيعة والمراكز الأولى في العديد من المسابقات؛ لتميزها في ميدان العمل الخيري والتطوعي والإنساني.

وهذه الإنجازات سوف تتنامى بإذن الله وتوفيقه وتتواصل مع إنجازات عام 2023 ؛ لتضعنا على الطريق وفي المسار الصحيح نحو تحقيق رؤية دولة الكويت لعام 2030، حيث إن خريطة إنجازات المبرة في الأعوام السابقة تروي مسيرة من الجهد والعطاء لأناس نذروا أنفسهم وأوقاتهم الثمينة للقيام بالعمل الخيري، وتحققت تلك الإنجازات بمشاركة أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، كل فرد منهم محب للإنسانية وعلى قدر المسؤولية لتحقيق أسمى الأهداف التي من اجلها أنشأت المبرات الخيرية والأهلية في بلدنا الحبيبة الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

