البغلي: أخذنا على عاتقنا تعزيز فضيلة البر من خلال تشجيع العمل الإنساني والاجتماعي والتطوعي مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني

ديوان Diwan

تأسست في دولة الكويت بتاريخ 8/11/2012م مبرة أطلق عليه اسم مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار ومقرها مدينة الكويت وتم تأسيسها من الأموال التي خصصها المؤسسون لإنشاء هذه المبرة للقيام بأعمال البر والنفع العام المنصوص عليه في النظام الأساسي للمبرة، وأشهرت مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار لمدة غير محدودة بموجب القرار الوزاري لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ( 236/ أ) لسنة 2013م والصادر بتاريخ 27/ 11 / 2013م، وباشرت المبرة أعمالها بعد نشر قرار الاشهار في العدد رقم 1163 الصادر في يوم الأحد 19 صفر 1435هـ، الموافق 22 ديسمبر 2013م من الجريدة الرسمية الكويت اليوم.

أهداف مبرة إبراهيم البغلي للابن البار

تعتبر مبرة ابراهيم البغلي للابن البار من المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في مجالات عدة لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر وطنه ومجتمعه، أو يقوم ويعمل على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبار السن، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة، من خلال تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع جميع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الكويت لتحقيق أهداف عدة تعود بالنفع على المجتمع الكويتي تتمثل بالآتي:

• تشجيع الابناء والبنات على بر والديهم او اولى امرهم او اقرابهم من خلال برامج تربوية هادفة في مجال القيم والعادات الحميدة في المجتمع الكويتي.

• توعية المجتمع ببر الوالدين ونشر الوعي بين الابناء والبنات واسرهم.

• توطيد وتقوية العلاقات الاسرية.

• تعزيز السلوك الايجابي لدى الابناء تجاه والديهم واولى امرهم واقربائهم.

• تفعيل دور الاعلام تجاه قضايا الاباء والاجداد.

• نشر واعادة نشر المطبوعات والمنشورات بأنواعها في مجال بر الوالدين.

• عمل برامج سمعية ومرئية.

• مساعدة الابناء المغتربين على استمرار تواصلهم مع والديهم واقربائهم.

• توعية المجتمع من خلال نشر ثقافة رعاية الاباء والمسنين واحتياجاتهم والعمل على تحفيز الابناء لبر الوالدين.

• للمبرة القيام بأي نشاط اخر من اعمال البر او النفع العام وما من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الادارة وبشرط الا يتعارض ذلك مع اغراض المبرة.

أعضاء مجلس مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار:

1) السيد/ إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس الإدارة

2) السيد / رائد ابراهيم طاهر البغلي نائب رئيس مجلس الإدارة

3) السيد / رياض محمد طاهر البغلي أمينة الصندوق

4) السيدة / زهرة أحمد محمد البغلي أمينة السر

5) السيدة / فاطمة ابراهيم طاهر البغلي عضوة

أهم قرارات وتوصيات مجلس إدارة المبرة

• اعتمد مجلس إدارة المبرة الأعمال والبرامج والأنشطة والفعاليات والمسابقات التي تندرج تحت جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م،أحد مشاريعها الاجتماعية والتي تمنح بصفة سنوية للفائزين من المشاركين فيها وذلك للسنة السادسة عشرة على التوالي منذ عام 2007م وحتى عام 2022م، وذلك بعد موافقة واعتماد وزارة الشؤون الاجتماعية في كتاب الوزارة المؤرخ في 10 / 5/ 2022م بشأن موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية رقم ( م 70/ م د 3 / 2022) على تنفيذ المبرة لفعاليات وانشطة وبرامج جائزة البغلي للابن البار لسنة 2022م، خلال الفترة من 15/5/2022م وحتى 19/12/2022م برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية. حيث تم التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

اعتماد أسماء رئيس واعضاء اللجنة العليا المنظمة وفرق العمل المنبثقة عنها لفعاليات جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م.

• اعتماد طباعة 1000 نسخة من الكتاب الوثائقي جائزة البغلي للابن البار.

• اعتماد الفعاليات التي ستنفذها اللجنة الاجتماعية في المبرة.

أهم أنشطة وبرامج وانجازات المبرة بالتنسيق مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني

أولاً: فعاليات اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار

• الإعلان عن انطلاق فعاليات جائزة البغلي للابن البار للسنة السادسة عشرة على التوالي برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية كأحد مشاريع مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار لسنة2022م،، حيث نفذت المبرة العديد من الفعاليات بالفترة من 1/6/2022م وحتى 19/12/2022م :

• تنظيم مسابقة البغلي للابن البار بالتنسيق مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

• تنظيم مسابقة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية.

تنظيم مسابقة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي بالتنسيق مع الجمعية الكويتية لفنون التصوير الفوتوغرافي.

• تنظيم مسابقة البغلي للابن البار للقصة القصيرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

• تنظيم مسابقة الشعر الشعبي والفصيح بالتنسيق مع رابطة الأدباء الكويتيين.

• تنظيم مسابقة الفنون التشكيلية بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية

• تنظيم مسابقة فن الكاريكاتير بالتنسيق مع جمعية الكاريكاتير الكويتية.

• تنظيم مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة وزارة التربية للعام الدراسي 2022/2023م.

• تنظيم جائزة وسام البغلي للابن البار للكشافة مع جمعية الكشافة الكويتية

• تنظيم جائزة وسام البغلي للابن البار للمرشدات مع جمعية المرشدات الكويتية.

• احتفال لتكريم الأرامل وأبنائهم بمناسبة اليوم العالمي للأرامل بتاريخ 23/6/2022 م، حيث نظمت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار وبرعاية وكيل وزارة الشؤون المساعد للرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي، حفلا لتكريم أمهات الأبناء الفائزين في مسابقات جائزة الابن البار للعام 2021 والأمهات المشاركات في مشروع «من كسب يدي»، بمناسبة «اليوم العالمي للأرامل» المعتمد من قبل هيئة الأمم المتحدة.

• تنظم فعاليات يوم العمل التطوعي لرعاية وخدمة المسنين بالتنسيق مع إدارة رعاية المسنين.

• نظمت المبرة معرض الفنون التشكيلية للابن البار برعاية وحضور العم إبراهيم البغلي، والفنان عبد الرسول السلمان رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية وعدد من المهتمين في الفنون التشكيلية وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022م، في قاعة الفنون التشكيلية في مقر الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، وشارك في المعرض الفني التشكيلي الذي تقيمه المبرة بالتنسيق مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية 39 فناناً تشكيلياً، بـ 40 عملاً فنياً بمسابقة جائزة البغلي للابن البار في الفنون التشكيلية لعام 2022م والتي بدأ التسجيل فيها خلال الفترة من 1 يونيو 2022 وحتى 15 أكتوبر 2022م، وإقامة هذا المعرض تأتي من ضمن الإجراءات التي تقوم بها لجنة التحكيم والتقييم للأعمال المشاركة في المسابقة لعام 2021م

ثانياً: فعاليات اللجنة الاجتماعية

• تنظيم فعاليات حفل التكريم بمناسبة باليوم العالمي للوالدين لتكريم والدي الأبناء الفائزين بمسابقة جائزة البغلي للابن البار للعمل التطوعي برعاية الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية.

• تنظم ملتقى الأجيال الثاني عشر بالتنسيق مع اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار برعاية وحضور الشيخ فيصل الحمود المالك لصباح المستشار بالديوان الأميري، وذلك في الممشى الرياضي في الساحة المقابلة للقطعة 5 في منطقة الرميثية والمطلة على شارع التعاون، ومشاركة عدد كبير من المواطنين والشباب تجاوز عددهم الألفين شخص، بالتعاون مع جمعية الرميثية التعاونية، وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، وبمشاركة عدد من المهتمين والناشطين والمجموعات التطوعية.

بمناسبة شهر رمضان المبارك نظمت المبرة أحد أنشطتها الخيرية للسنة الأولى والتي تتمثل في القيام برحلة عمرة لزيارة مكة المكرمة تحت شعار «قافلة الخير» وكان عدد المستفيدين من الرحلة أحد عشر فرداً ممن لم يسبق لهم الذهاب إلى العمرة، حيث استمرت رحلة العمرة لمدة «خمسة أيام» ابتداء من مساء الخميس إلى يوم الثلاثاء الموافق13- 18رمضان 1443، الموافق 14 - 19 ابريل 2022، وقد تضمنت الرحلة زيارة المدينة المنورة والعديد من الأماكن الدينية والمقدسات، وقد تخللها زيارة إلى مسجد قباء.

نظمت المبرة المشروع الخيري نقطة حياة (توزيع عبوات مياه الشرب) بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث قام المتطوعون بتوزيع ما يزيد على 6000 عبوة مياه على المحتاجين في عدد من المواقع والمنشآت داخل الكويت.

نظمت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار حملة توزيع السلة الرمضانية لمصلحة الأسر المتعففة تحت شعار (نقصه الخصر في شهر الخير) وقامت المبرة في تجهيز وتوزيع السلال الرمضانية التي قدر عددها (300) سلة غذائية رمضانية، وتحتوي كل سلة على أكثر من 13 صنفاً من المؤن الحياتية الضرورية المستخدمة في شهر الخير، بتنفيذ من متطوعي اللجنة الاجتماعية في المبرة، وبأداء متميز من فريق العمل من المتطوعين والمتطوعات من محبي العمل الخيري الذين قاموا بالمشاركة في تلك الأعمال بكل حزم واجتهاد وأثبتوا جدارتهم وكفاءتهم في مواجهة أصعب الظروف والأحوال.

هدية الاحتفال بالعيد الوطني وذكرى عيد التحرير جاء ذلك تزامنا مع احتفالات دولة الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير تحت شعار «الكويت دار السلام» نظمت المبرة حملة توزيع أجهزة فحص وقياس مستوى السكر في الدم مع ملحقاتها لمصلحة كبار السن في الأسر المتعففة الذين تقدموا بطلباتهم للمبرة عن طريق الرابط الإلكتروني والذين بلغ عددهم 200 حالة.

مشروع توزيع الأضاحي حيث حرصت المبرة كعادتها في كل في أيام عيد الأضحى المبارك، على إحياء شعيرة الأضحية بتوزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين وعلى الأسر المتعففة والمتضررة بكل مناطق الكويت، وذلك ضمن مشاريعها الخيرية الموسمية، وفقاً للمعايير الشرعية والضوابط الصحية اللازمة، حيث بلغت أعداد المستفيدين من مشروع الأضاحي (200) ما بين أفراد أو أسر

تكريم رئيس مجلس الإدارة من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني

• الجمعية الكويتية للأسر المتعففة تكرم العم إبراهيم طاهر البغلي ومبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار كشريك نجاح للمشاريع الخيرية والإنسانية والتطوعية، ومن جانبه بين بدر حمد منصور المبارك رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة بأن العمل التطوعي والإنساني الذي قدمه العم ابراهيم البغلي من خلال مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار على كل الأصعدة والمستويات يعتبر عملاً رائداً تفتخر به جميع الأجيال في دولة الكويت مما يستحق معه هذا التكريم.

• الفنان التشكيلي عبدالله العازمي يهدي العم البغلي لوحة فنية تبين وتعكس دور المبرة ونجاحها الباهر في تحقيق أهدافها الاجتماعية والخيرية والإنسانية مقدراً الدور المتميز الذي تقدمه مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار للعمل الخيري والتطوعي والإنساني في دولة الكويت.

المشاركة في الملتقى الكشفي العربي تحت شعار (تمكين الكويت 2022) الذي استضافته الكويت كأكبر ملتقى كشفي عربي بعنوان «تمكين الشباب» بهدف الارتقاء بالحركة الكشفية العربية، بالتعاون والتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط، والمنظمة الكشفية العربية، وجمعية الكشافة الكويتية، برعاية رئيس مجلس الأمة والرئيس الفخري للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.

شارك العم إبراهيم البغلي راعي جائزة البغلي للابن البار رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار بحضوره فعاليات ملتقى العمل الخيري الإسلامي لمصلحة اللاجئين الذي تم تنظيمه في 12 أكتوبر 2022م في بيت الأمم المتحدة في دولة الكويت برعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة والنازحين لشؤون اللاجئين وبيت الزكاة الكويتي.

أكد رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد البسيس أن الجهود المميزة والبصمات الخيرية الواضحة للعم إبراهيم طاهر البغلي ومبرته، تستوجب التكريم والتقدير لتلك المسيرة المباركة التي اتسمت بالمشاركة والتجاوب مع بقية مؤسسات العمل الخيري الكويتي، وأن تكريم البغلي هو بمثابة تكريم لأهل الخير والعطاء الذين آزروا ونصروا العمل الخيري ودعموه بكل الوسائل، فضربوا أعظم الأمثلة في البذل والعطاء.

مشاركة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار في جائزة خالد العيسى الصالح للعمل الإنساني المتميز في نسختها الثانية.

برعاية وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية تم تنظيم فعاليات الحفل الختامي لجائزة البغلي للابن البار في تمام الساعة (8:00) مساء يوم الاثنين الموافق 19/ 12 /2022م في قاعة البركة في فندق كراون بلازا في منطقة الفروانية لتكريم الفائزين في الجائزة وأبناء الكويت البررة لعام 2022م.

الاقتراح بتنظيم جائزة للتميز في العمل الإنساني في المنطقة العربية

تقدمت المبرة بمقترحاتها بشأن إنشاء جائزة للتميز في العمل الإنساني في المنطقة العربية، وذلك لتقديمها من ضمن التصورات التي ستعرض من ضمن التحضيرات للدورة السادسة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والتي ستعقد من قبل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في دبي خلال شهر ديسمبر 2022م أو يناير 2023م. حيث إن التجربة العملية للمبرة في العمل التطوعي والإنساني والتي استمرت لمدة ستة عشر عاما، تحتم تقديم تصوراتها بشأن إنشاء الجائزة باعتباره واجباً يضيف لنا مسؤولية مجتمعية لتعزيز العمل الخيري والإنساني والتطوعي لخدمة المجتمع والوطن والمواطنين والمقيمين في شتى بقاع الوطن العربي، كما يشرفنا أن نسهم من خلال المشاركة واستعراض تجربتنا العملية في هذا المجال، وتقديم اقتراحنا بشأن إنشاء جائزة التميز في العمل الإنساني.

تطوير العمل الإنساني والتطوعي

بدأت المبرة في تنفيذ فعالياتها وأنشطتها ومسابقاتها وبرامجها في عام 2007م من خلال تنظيم مسابقة البغلي للابن البار، وأخذنا على عاتقنا مسؤولية تطوير الجائزة وتعدد أنشطتها بإتاحة وإعطاء الفرصة لأطياف المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين للمشاركة في هذه الفعاليات من أجل تحقيق أهداف الجائزة بالصورة المطلوبة، فعملنا على استحداث العديد من الجوائز والمسابقات والفعاليات في كل عام، وبتعدد المسابقات يتزايد الإقبال على المشاركة ويتحقق الهدف العام للمشروع. ومنذ عام 2007م وحتى عام 2022م مرت الجائزة بمراحل عدة وكان لديها العديد من الإنجازات التي يشار إليها بفخر واعتزاز وأصبحت واقعاً ملموساً يطور العمل التطوعي والخيري والاجتماعي على مستوى الدولة.

تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية

كما إن الاهتمام بالعمل الخيري والإنساني والتطوعي والذي يحظى برعاية ومتابعة من قبل أركان ومكونات الدولة كافة بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم يؤكد بأن التوجه الذي سارت عليه مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار منذ 16 عاماً مضت وحتى يومنا هذا يتجه الوجهة الصحيحة في ترسيخ مبادئ وتعزيز أركان العمل التطوعي والإنساني بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري والخاص، الأمر الذي وضعنا أمام تحد ومسؤولية لتنفيذ المشاريع والأنشطة والبرامج التطوعية والتوعوية عن طريق تأكيد مبدأ الشراكة المجتمعية، وتشجعنا للمحافظة على هذه المكتسبات وتفعيلها تجاه ترسيخ العمل التطوعي والإنساني والخيري وبأهمية ترجمة السياسات العامة لدولة الكويت بشأن تعزيز وتنميةً فضيلة البر بكل أشكاله بين أفراد ومؤسسات المجتمع.

