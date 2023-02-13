أيمن السياري.. عرّاب الدين العام في السعودية السيرة الذاتية

ديوان Diwan

جاء الامر الملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعيين أيمن السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي، خلفاً لفهد المبارك الذي تم تعيينه مستشاراً في الديوان الملكي متوقعاً، فهو واحد من أهم الخبرات المصرفية الدولية في المملكة بل يعتبره كثيرون عرّاب الدين العام ومهندس السيولة، واحد المتخصصين في الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم القطاع المالي، والإشراف على عملية تطوير استراتيجية الدين العام وضمان تحقيق اقتصاد مستدام ومزدهر للمملكة.

والمحافظ الجديد ليس بعيداً من البنك المركزي، إذ التحق بالعمل به عام 1999، وتدرج في عدد من المناصب داخله كان آخرها عمله نائباً لكل من محافظ ورئيس مجلس إدارة المركزي السعودي منذ عام 2019.

وشغل السياري منصب وكيل المحافظ للاستثمار في «المركزي السعودي» منذ عام 2013، كما برز اسمه في ملف إدارة الدين العام الذي تولى مهمات عمله في توقيت مهم تزامن مع مرحلة دخول البلاد سوق الدين العام للمرة الأولى، بعد التراجع الملموس في أسعار النفط نهاية عام وذلك في نهاية عام 2016 حيث وضع السياري نصب عينيه في مهمته الصعبة الحصول على أفضل سعر لأدوات الدين مع أطول فترة سداد وأقل فائدة ممكنة، وهو ما نجح فيه بشهادة الكثيرين.

وتنوعت مهمات عمله داخل البنك المركزي خلال الأعوام الـ 24 الماضية، وشملت على سبيل المثال إدارة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على أسعار الصرف وتشجيع نمو النظام المالي ، كما تشمل مهماتها إدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي، وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على أسعار الصرف، وتشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته. ولعل من أهم التحديات أمام السياري حاليا تنظيم عمل البنوك في اكتتاب أرامكو، واستمرار سياسة التحفيز المالي في ظل المخاوف الراهنة بشأن النمو الاقتصادي العام القادم.

وتولى السياري بشكل مباشر مسؤولية تأسيس استراتيجية الدين العام للبلاد، كما أشرف منذ عام 2015 على برنامج الإصدار المحلي السيادي المقوّم بالريال السعودي بالإنابة عن وزارة المالية، وكان عضواً رئيساً في فريق برنامج إصدار أدوات الدين، كما وضع خططاً لإصدار السندات بالريال لسد عجز الموازنة، والذي يعد واحداً من البرامج الناجحة لتنويع مصادر التمويل إلى جانب الاحتياطي النقدي وترشيد الإنفاق والحد من الهدر المالي.

وحققت السياسات والخطط المالية لسد العجز المالي في الموازنة نتائج جيدة، لا سيما أنها أسهمت في ارتفاع حجم سوق السندات المحلية في البلاد، وعملت كذلك على دعم البنوك المحلية من خلال توفير مصدر دخل مالي مستقر لها على مدى سنوات طويلة.

وكان السياري عضواً رئيساً في فريق برنامج إصدار أدوات الدين الدولية، الذي نجح بإصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار، إضافة إلى ترتيب قرض دولي مشترك بمبلغ 10 مليارات دولار. وتجلى نجاحه في هذا الملف في مؤشرات عدة، من أبرزها تغطية الإصدار الأول من الأسواق الدولية بأربعة أضعاف، ما عكس الجهد الذي بذله فريقه في الترويج للاقتصاد السعودي في الخارج، أما في الداخل فمثل إصدار السندات بالريال لسد العجز بالميزانية واحدا من البرامج الناجحة لتنويع مصادر التمويل بجانب الاحتياطي النقدي وترشيد الإنفاق والحد من الهدر المالي، وكان من نتائجه ارتفاع حجم سوق السندات المحلية إلى أكثر من 300 مليار ريال، تدعم البنوك من خلال توفير مصدر دخل مالي لها مستقر على مدى سنوات طويلة.

وكان المحافظ الجديدة بدأ حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي كمحلل مالي، وخلال السنوات الأولى من عمله تمت إعارته لمدة ثلاث سنوات إلى مجموعة البنك المركزي، وتحديداً في عام 2003 للعمل في قطاع الأسواق المالية بمؤسسة التمويل الدولية التابعة للمجموعة في واشنطن.

وحصل السياري على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بتخصص مالية من جامعة «جورج واشنطن» الأميركية، إضافة إلى حصوله على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران في تخصص محاسبة، وأكمل برنامج الإدارة العامة من كلية «هارفارد» للأعمال، وهو حاصل على شهادة زمالة المحاسبين القانونيين، كما يحمل شهادة المحلل المالي المعتمدة من «سي أف أيه».

بدأ حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي محللاً مالياً.

حصل على شهادة بنك Chase Manhattan في التحليل الائتماني

انتقل للعمل في البنك المركزي السعودي عام 1999.

أعير عام 2003 للعمل في قطاع الأسواق المالية بمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي في واشنطن لمدة ثلاثة أعوام.

عُين وكيلاً لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار عام 2013.

عُين نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي في 2019.

شغل عضوية اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية لمدة دورتين.

عضو مجلس إدارة كل من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، والمؤسسة العامة للتقاعد والصندوق السعودي للتنمية.

شغل عضوية لجنة الاستثمار، ولجنة السياسة النقدية، ولجنة المخاطر. ولجنة الاستقرار المالي في البنك المركزي السعودي.

عضو مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.

عضو لجنة الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة.