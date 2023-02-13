مكتبة البابطين استضافت يوماً وطنياً وثقافياً لجمعية «جود»

ديوان Diwan

من أجل تعزيز حب الوطن وغرس القيم الوطنية والثقافية في نفوس أطفال الكويت منذ نعومة أظفارهم، استضافت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي يوماً وطنياً وثقافياً بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت وجاء تحت شعار «وطني عز وفخر» والذي أقامته «جمعية جود الخيرية» بالمشاركة مع «مبرة العوازم» و«مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي و«صغيرك سفيرك».

وقد ضمت فعاليات اليوم الثقافي الوطني في المكتبة العديد من الفعاليات التي تعزز القيم الوطنية والثقافية وحب اللغة العربية في نفوس الأطفال من خلال القصص والمسرح والفعاليات الثقافية والتراثية، والتي لاقت استحسان الأطفال الصغار وأولياء أمورهم.

ومن بين الفعاليات الثقافية التي ضمها اليوم اقامة معرض ثقافي للكتاب والذي شاركت فيه العديد من المؤسسات مثل: فنون للتعليم، العربي الصغير، براعم الإيمان، جيفتات، دارين، صغيرك سفيرك، وضم المعرض العديد من كتب ومجلات الأطفال، وكذلك ضم المعرض مطبوعات مبرة «الآل والأصحاب» الموجهة للأطفال، كما تم تخصيص ركن لقراءة القصص للأطفال.

كما اشتملت الأنشطة على «الركن التراثي» مع سميرة الدوب حيث شرحت للأطفال أسلوب الحياة في الكويت القديمة، ومن الفعاليات التي استهوت الصغار «مسرح العرائس» الذي كانت قصصه وأناشيده للوطن، وقدم للأطفال رسالة تؤكد أن حب الوطن يكون من خلال السلوك الأخلاقي على أرض الواقع، كما أقيمت ورشة للخط العربي تغرس أهمية اللغة العربية في نفوس الأطفال وتبرز جماليات الخط العربي.

كما كان هناك «ركن للرماية» قام فيه الأطفال باستخدام القوس والسهام للتصويب على البالونات لاستعراض مهاراتهم في الرماية، وعلى هامش اليوم الوطني الثقافي «وطني عز وفخر» أقيمت عدة فعاليات لإدخال السعادة إلى نفوس الأطفال مثل تلوين الوجوه والرسم.

وقد شهد مهرجان «وطني عز وفخر» إقبالا كبيراً حيث توافد الأطفال مع أسرهم منذ انطلاقة المهرجان في الحادية عشرة صباحاً وحتى نهايته في الرابعة بعد الظهر، حيث ابدى الكثير من الأطفال سعادتهم بحمل أعلام الكويت التي تم توزيعها عليهم خلال هذا اليوم، كما أعرب أولياء الأمور عن الحاجة إلى مثل هذه الأنشطة الوطنية والثقافية التي تعزز قيم الولاء والانتماء في نفوس أطفال الكويت.

