«دماء على كرسي الخلافة».. إصدار جديد بمعرض القاهرة للكتاب

ديوان Diwan

صدرت بالقاهرة الطبعة الثانية من كتاب «دماء على كرسي الخلافة» للكاتب الصحافي علي مقلد، وقد أعادت مؤسسة «دار التحرير للطباعة والنشر» توزيعه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد لاقى إقبالاً كبيرا من الجماهير نظرا لأهمية القضية التي يناقشها، ووضعت الدار صورا للمؤلف وكتابه في مكان بارز أمام.

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، في الخامس والعشرين من يناير الماضي واستمرت حتى 6 فبراير الحالي، وحلت المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

وشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا عام 1047 ناشراً مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دولٌ جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية ضمت لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

«دماء على كرسي الخلافة» كتاب يرصد الصراع في القرون الإسلامية الأولى على السلطة، ومدى تأثير التاريخ القديم على الحاضر والمستقبل، حيث يعمد البعض إلى اجتزاء وقائع تاريخية من سياقها ومحاولة فرضها قسرا على واقع مختلف وزمن مغاير.

ويوضح مقلد أن كرسي الخلافة يمثل جوهر الصراع بين الفرق والجماعات الإسلامية، ليس في الوقت الراهن فقط بل حدث ذلك طيلة نحو ثلاثة عشر قرناً من الزمان، فمنذ مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه في يوم الجمعة الموافق 18 من ذي الحجة سنة 35 هـ، وحتى قيام مصطفى كمال أتاتورك بوضع كلمة النهاية على الخلافة العثمانية في السابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1342 هـ، سُفكت دماء كثيرة، وقُطّعت رقاب، ورملت نساء، وانتهكت الحرمات والأعراض وخربت مساجد وبيوت ومدن كانت آمنة مطمئنة، ولم تسلم حتى الكعبة قدس الأقداس عند عموم المسلمين من الأذى.

ويوضح مقلد أن الفترة التي تلت مقتل الإمام علي وحتى سقوط الخلافة العثمانية لم تكن الأمة الإسلامية تحت خليفة واحد إلا في فترات قليلة جدا، بل كان دائما هناك أكثر من خليفة طامع في الحكم وبينه وبين آخرين صراعات طاحنة ودامية، ثم تحولت الخلافة إلى شكل صوري وانقسمت إلى دويلات متناحرة وبدأت تتلاشى رويدا رويدا حتى جاءت نهايتها.

يؤكد المؤلف من بداية الكتاب حتى خاتمته، أن انتشار الإرهاب في العالم الإسلامي سببه الأساسي هو محاولة هذه الجماعات القفز على السلطة، فليس لدى أي جماعة من جماعات الإسلام السياسي قضية محورية، سوى الوصول إلى السلطة تحت مزاعم إعادة الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة، مشددا على أن «الخلافة» قضية سياسية فرعية لكنها للأسف نقلت عند بعض المذاهب الفقهية إلى قضية إيمانية داخلة في أصول العقائد، واستغل الإرهابيون ذلك لكي يلبسوا الأمر على المسلمين، ويصلوا إلى غايتهم الخبيثة.

ويوضح المؤلف أن أية حرب حالية أو مستقبلية على الجماعات الإسلامية المتطرفة، في أي بقعة من الأرض لن تجدي نفعا كبيرا في حال نجاحها، ما لم يتم تفكيك البنية الفكرية المؤسسة لتنظيمات الإرهاب المتأسلم، فالملاحقات الأمنية مجرد مسكنات لأعراض مرض مستوطن في جسد التاريخ الإسلامي، ينشط هذا المرض اللعين كلما وجد بيئة خصبة وظروفاً مواتية.

ويوضح المؤلف أن الحديث عن دوافع سياسية واقتصادية أو اجتماعية، أو ما يشاع عن عمليات تآمر خارجية أو داخلية، وراء انتشار الإرهاب، هو حديث مراوغ، يخرجنا من أصل المشكلة إلى فروعها وجزئياتها، خاصة أن صفوف الإرهابيين تكتظ بشباب متعلم في أعرق الجامعات العالمية، ورجال أعمال أغنياء، ومن جنسيات وأعراق مختلفة، وعدد كبير منهم نشأ في ظروف وبيئات سياسية واجتماعية تكاد تكون مثالية، لكنهم انخرطوا في جيوش الإرهاب، وهم على أتم استعداد لبذل كل غال ونفيس وارتكاب كل الحماقات من أجل فكرتهم، ويلفت المؤلف النظر إلى أن المشكلة أعمق من كل التحليلات التي ترجع الإرهاب للفقر والجهل والتخلف.

ويؤكد مقلد، أن الغالبية العظمى من المسلمين ترفض الإرهاب وتمقته وتدينه وتراه وحشا كاسرا شوه صورة دينهم، لكن شعار «إقامة خلافة على منهاج النبوة» ظل حلما يداعب مخيلاتهم ويسكرهم من النشوة، كلما دعاهم داع لهذا الحلم، فقد خلقت الآلة الدعائية للمؤسسات والجماعات الدينية الرسمية وغير الرسمية، صورة زائفة عن الخلافة.

ويلفت مقلد، النظر إلى أن الكتاب قراءة محايدة في أمهات الكتب الإسلامية ونقل أمين لما جاء فيها حول معارك المسلمين الأوائل على السلطة، مشددا على أن ذلك ليس من قبيل نبش الماضي بقدر ما هو توضيح للناس أن الصراع على الخلافة كان صراعا سياسيا وليس دينيا وغالبية «خلفاء المسلمين» الذين جاءوا بعد الخلافة الراشدة- إلا القليل- ما هم إلا أمراء حرب كان هدفهم الأساسي السلطة.

ويأمل المؤلف أن تكون محاولته بداية لتفكيك أفكار أخرى، يتخذها الإرهابيون، وجماعات الإسلام السياسي تكأة لتجنيد الأنصار، وخلق بيئات حاضنة للعنف والتطرف لافتا إلى أن إلغاء نظام الخلافة لم يؤثر في الدين نفسه، فالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يقيمون دينهم بلا نقص، فالشهادتان تملآن السماء والأرض، والصلاة قائمة، والزكاة مدفوعة، والصيام باق، والحج عامر، وكما قال أمير الشعراء أحمد شوقي ردا على دعاة الخلافة:

مضت الخلافة والإمام فهل مضى

ما كان بين الله والعباد

والله ما نسى الشهادة حاضر

في المسلمين ولا تردد شادي

والصوم باق والصلاة مقامة

والحج ينشط في عناق الحادي

