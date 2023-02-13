عبدالرزاق البصير... اسم على مسمى

ديوان Diwan

عبدالرزاق البصير... رجل فقد بصره وهو طفل صغير في الرابعة من العمر، ولكنه لم يفقد بصيرته، أن الإنسان يرى ويسمع ويستوعب بعقله وقلبه وفكره ، فكثير من هم من فاقدي البصر في العالم برزوا كعلماء في اللغات ومفكرين وفلاسفة وشعراء وحكماء، وكم من المبصرين... لا يرون إلا ما تحت أقدامهم، فهم كالأنعام.

استاذنا عبدالرزاق البصير من مواليد فريج الشرق عام 1915، واسمه الكامل عبدالرزاق إبراهيم علي العبدالله الناصر الملقب بالبصير، تعود بدايات عبدالرزاق الى فترة مرض الجدري الذي انتشر في كثير من الأماكن، ونظراً لندرة العناية الطبية المتطورة في ذلك الوقت فقد بصره.. مثل غيره من الفتيان، ولكن هذه العاهة، «وهي ليس بعاهة» بل دافعاً قوياً لذوي الهمة والإرادة والعزيمة القوية لاثبات مافي النفس من القوة أو الضعف، أو الانتصار أو الهزيمة، ودافعاً للعمل والدراسة والمثابرة والكفاح للوصول إلى ما يحب المرء ويتمنى. دخل عبدالرزاق البصير مدرسة أهلية عند المطوعة «صالحة الشمالي» وختم عندها القرآن الكريم، وبدأ بالتعليم الديني ودرس قواعد النحو والبلاغة والفقه في الكويت والنجف في العراق، وأصبح قاضياً لمدة اثنتي عشرة سنة، وعمل مأذوناً شرعياً عام 1954، ونظراً لمكانة عائلته الكريمة التي نزحت من جنوب شرق نجد إلى الكويت عام 1775 تقريباً، أصدر الشيخ عبدالله السالم الصباح مرسوماً أميرياً لاختياره وتعيينه عضواً في اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والتي أشرفت على عملية التجنيس في الكويت.

عقد في الكويت عام 1958 مؤتمراً باسم «مؤتمر الأدباء العرب» وعين البصير رئيساً لوفد الكويت، كما شارك البصير في مؤتمر كتاب آسيا وأفريقيا في عام 1961، كما أصبح عضواً مراسلاً لمجمع اللغة العربية في القاهرة منذ عام 1968.

كان الوطن والمواطنون يشكلون هماً واهتماماً كبيراً في فكر الاستاذ البصير فهو في عام 1936 أصبح عضواً في المجلس التشريعي، وكان خطيباً لكتلة عرفت باسم «كتلة الشباب الوطني» وكانت له خطابات سياسية حماسية ساخنة، لم تتحملها الحكومة، فأصدرت مرسوماً بحل هذا المجلس ومحاسبة بعض أعضائه فصدر على عبدالرزاق البصير حكماً بالجلد في السوق، لكنه استطاع هو وغيره من الأعضاء الخروج من البلاد خلسة، استطاع البصير الوصول إلى العراق وبعدها سافر إلى البحرين ثم إلى المنطقة الشرقية في السعودية، وكان في ذلك المجلس العديد من الأعضاء الذي كان يريد ويطلب كل شيء ابتداء من الاطلاع على الرسائل الصادر والوارد إلى أمير البلاد، والإشراف على مخازن السلاح في الأمن العام... بل وحتى مشاركة الأمير في الحكم، فكان إعلان الحكومة حل هذا المجلس بارقة خير وصلاحاً للوطن.

كان لعبدالرزاق البصير توجهات قومية قوية، فانضم في عام 1953 إلى مجموعة من الشباب أمثال أحمد السقاف وأحمد الخطيب وعبدالله حسين وعبدالله يوسف الغانم ويوسف إبراهيم الغانم ويوسف المشاري، وهؤلاء أبرز دعاة القومية في الكويت وشارك معهم تحرير وإصدار «مجلة الإيمان» لسان حال النادي الثقافي القومي.

ظهرت الميول الأدبية لدى البصير في سن مبكرة، فانكب على قراءة الكتب الدينية والفقهية والتاريخية، وحرص على قراءة الصحف العربية التي تصدر في كل من القاهرة وبغداد، ونظراً لعدم وجود صحف ومجلات في الكويت في ذلك الوقت، كتب البصير مقالات عديدة في جريدة البحرين في عام 1943، والمعروف أن هذه الجريدة أصدرها أديب البحرين عبدالله الزايد، وكذلك كتب البصير في جريدة الرسالة المصرية، وارتبط بصداقة شخصية وعلمية بعميد الأدب العربي الأستاذ طه حسين، فرشحه الأخير ليكون عضواً في المجمع اللغوي منذ عام 1968 حتى وفاة الأستاذ البصير، وكان البصير يهتم بتعريب الكلمات العلمية الخاصة بالعلم من اللغات الأجنبية، فنال شرفاً لم ينله كثير من أصحاب العيون الواسعة والعقول الضيقة.

وفي الكويت عين عبدالرزاق البصير أميناً لدائرة المطبوعات والنشر في عام 1956، ثم أميناً لمكتبة الإعلام حتى عام 1991، وأصبح عضواً في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وعضواً في لجنة التراث العربي والبحوث والترجمة، وعضواً في رابطة الأدباء في الكويت، وللأديب الأستاذ عبدالرزاق البصير عدد من الكتب القيمة في مجال الأدب واللغة... نذكر منها:

? اللغة العربية وألفاظ الحضارة.

? بين العامية والفصحى.

? الخليج العربي والحضارة المعاصرة.

? تأملات في الحياة والأدب.

? في رياض الفكر.

? شعراء مجهولون معروفون.

لقد احتار القراء من الأستاذ عبدالرزاق علي العبدالله الناصر الذي لقب بالبصير وأصبح موضع سؤال وتساؤل، فمن أين جاء هذا اللقب؟ ومن أطلقه عليه؟ وما قصة هذا اللقب؟ وهل هو راض عنه؟ واستاذنا عبدالرزاق يوضح لنا قصة هذا اللقب قائلاً: إن هذا اللقب يعود إلى عام 1943 وسببه مناصرتي للأديب المصري زكي مبارك ووقوفي ضد الأديب المصري الآخر الأستاذ أحمد أمين لاختلافات أدبية وفكرية بحتة.. لا أكثر... ولا أقل، ويكمل الأستاذ البصير قائلاً: وفي نفس السنة كتبت مقالات كثيرة في الصحف البحرينية عن هذا الموضوع، ما حدا بالأديب والكتاب البحريني زوربة بإطلاق لقب «البصير» عليّ، فأنا رضيت به وأعجبت به، ومنذ ذلك الوقت وهو ملازم لي كلقب أشتهر به بين الناس»، وعاش استاذنا البصير حوالي 84 عاما وتوفي في عام 1999، بعد أن عاش في البلاد في الأيام السوداء المريرة من أيام الاحتلال العراقي الآثم للكويت.

إن حكومة الكويت لم تقصر في حق الأستاذ عبدالرزاق البصير حياً أو بعد الانتقال إلى العالم الآخر، فها هي تطلق اسمه على مدرسة ابتدائية «مدرسة عبدالرزاق البصير» واطلاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اسمه على قاعة رئيسية في المجلس، وأصدرت سلسلة كتب عالم المعرفة كتاباً عن عبدالرزاق البصير في عام 2008 كرائد من رواد الحركة الثقافية في الكويت.

