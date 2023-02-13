علي أبوجريشة... فاكهة الكرة المصرية

ديوان Diwan

يمر الإسماعيلي المصري بظروف صعبة للغاية حيث بات المرشح الأول حاليا للهبوط إلى القسم الثاني بعدما كان عملاقا ثالثا للكرة المصرية بعد الأهلي والزمالك وأنجب الكثير من النجوم التاريخيين.

ومن أبرز نجوم الدراويش عبر تاريخهم علي أبو جريشة الذي لقب بفاكهة الكرة المصرية بجانب الكثير من الألقاب الأخرى بعد مسيرة استثنائية في ملاعب كرة القدم.

وعلي أبوجريشة من مواليد الإسماعيلية في 29 نوفمبر عام 1948 وهو سليل عائلة أبو جريشة أكبر وأشهر عائلة كروية في مصر وهو ابن إسماعيل أبو جريشة حارس مرمى الإسماعيلى الأسبق.

ويكفى أن نشير إلى أن أول فريق للإسماعيلي ضم 6 اشقاء وهم: محمد وعوض وإسماعيل ويوسف وسيد ابو جريشة الكبير وأحمد أبو جريشة.

ومع بداية الدوري المصري ظهر عاطف وسيد وصلاح ثم علي ثم عادل سيد أبو جريشة فمحمد صلاح أبو جريشة وأخيرا محمد محسن يوسف أبو جريشة.

انضم علي أبوجريشة إلى صفوف الإسماعيلي عام 1960 ولعب أول مباراة رسمية له ضد الترسانة موسم 64-1965 أما أول أهدافه فكان في مرمى السكة الحديد موسم 65-1966.

وحصل على لقب هداف الدوري العام موسم 66-1967 وهو نفس الموسم الذي حصل فيه الإسماعيلي على بطولة الدوري لأول مرة وحصل مع الإسماعيلي على الدوري كمدرب مع الكابتن شحتة موسم 1990-1991 وعلى بطولة كأس مصر موسم 1997.

وحصل كلاعب على أول بطولة أفريقية يحققها ناد مصري عندما حصل فريق الإسماعيلي على بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1969 وكان هداف الفريق في البطولة وأحرز 8 أهداف وشارك في جميع مباريات البطولة.

وأطلق اسم أبو جريشة على العديد من أبناء أفريقيا بعد استمتاعهم بمشاهدة المهارات الكبيرة لهذا النجم الكبير في المباريات القارية.

وفي مشوار أبوجريشة محطات مثيرة منها أنه هو الذي أقدم على الاعتزال عندما كان لايزال ناشئا وبعد أول مباراتين لعبهما للفريق الأول فعندما توفي المرحوم رضا كان يدرب الإسماعيلي المجري كوفاتش الذي دفع بعلي أبو جريشة كبديل لرضا ونزل أول مباراة ولم يفعل شيئا وسخرت الجماهير من اللاعب الذي قالوا إنه سيحل بديلا للمرحوم رضا وسيأخذ مكانه وعندما لعب المباراة الثانية ولم يفعل شيئا هتفت وسخرت منه الجماهير بشدة وقرر علي أبوجريشة أن يعتزل كرة القدم.

لكن المرحوم شحتة والدكتور شوقي عطا الله وكيل النادي في ذلك الوقت لعبا على الوتر النفسي وأحضر الأخير مرهما وقال لأبو جريشة ادهن قدمك به وستصبح أحسن لاعب في مصر وأنه سري ومستورد.

واقتنع علي أبوجريشة لأنه كان كالغريق الذي يريد أن يمسك بقشة ونزل المباراة التالية وكانت أمام الزمالك وقدم مباراة العمر ورغم أنه لم يحرز أهدافا في تلك المواجهة إلا أن الجماهير خرجت تهتف باسمه لأنه كان سببا في الأهداف الثلاثة التي دخلت مرمى الزمالك وخرج الناقد الرياضي الشهير في ذلك الوقت محيي الدين فكري ليكتب أن هذا النجم الجديد يساوي رضا والضيظوي وعبد الكريم صقر معا وفي نفس الوقت.

وبعد ثلاث مباريات أخرى استضافت الإذاعة المصرية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وسألته المذيعة من هو أحسن لاعب في مصر ؟ والحقيقة أنها كانت تقصد من الأهلي أو الزمالك إلا أن العندليب قال إن مصر لمدة عشرين سنة قادمة لن تشهد من هو أفضل من أبوجريشة وهو نجم المنتخب لسنوات قادمة.

وعندما سألته المذيعة عن أفضل تشكيل يراه للمنتخب كان رد العندليب: «أختار علي أبو جريشة وهو يختار من يلعب معه».

وهذه الكلمات التي سمعتها مصر كلها من نجم كبير رفعت معنويات علي أبو جريشة إلى أقصى درجة بل إنه هو نفسه اعترف أن مصر كلها بدأت تراقب لعبه منذ حديث العندليب الأسمر وأصبح بسبب هذا الحديث ذو الرأس الذهبية وأحسن لاعب في مصر في ذلك الوقت.

وانضم النجم الكبير للمنتخب عام 1967 وكانت مباراة ألمانيا أول مباراة يلعبها واستمر في صفوف المنتخب حتى عام 1975 شارك خلالها في عدد من البطولات من أشهرها كأس الأمم الأفريقية عامي 1970 بالسودان و1974 بمصر وحصل على هداف مصر بالبطولة بعد إحرازه 5 أهداف.

وشارك كذلك في دورة أزمير ودورة الألعاب الأفريقية وكان علي أبو جريشة أحد أعمدة المنتخب المصري وحمل شارة قيادة مصر لسنوات عديدة.

وخلال مشوار علي أبو جريشة الكروي حصل على عدة القاب منها كأس أحسن لاعب في أفريقيا في استفتاء مجلة جان أفريك عام 1970 وعلى المركز الثاني في مجلة فرانس فوتبول كما حصل على أحسن لاعب في مصر عام 1969 وأحسن أخلاق رياضية في مصر عام 1979 وحصل على لقب هداف مصر في دورة لاغوس 1973 ودورة الأمم الأفريقية عام 1974.

واعتزل علي أبوجريشة بعد مشوار طويل من العطاء الكروي في 16 أغسطس عام 1979 وبعد الاعتزال اتجه إلى العمل في مجال التدريب وتولى رئاسة قطاع الناشئين في الإسماعيلي كما تولى تدريب فريق الإسماعيلي بعد ذلك.

وفي الاستفتاء الذي أجرته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية وشارك فيه صفوة من المدربين الأفارقة المختصين في مجال الكرة ولديهم الأسس الموضوعية التي بنوا عليها الاختيار حصل فيه علي أبوجريشة المركز الـ 13 ضمن أفضل لاعبي القرن في أفريقيا والأول بين اللاعبين المصريين الذين ضمتهم القائمة حيث جاء بعده حسام حسن في المركز الـ 14 ومحمود الخطيب في المركز الـ32 بينما تصدر روجيه ميلا قائمة اللاعبين.

