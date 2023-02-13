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منال سلامة في «الأصلي»


كشفت الفنانة منال سلامة عن الشخصية التي تجسدها في مسلسل «الأصلي». ونشرت منال بوستر العمل، الذي تصدرته، عبر حسابها الرسمي بموقع «انستغرام»، وعلقت «انتظروا شخصية فايزة في مسلسل الأصلي. وعلقت الفنانة داليا مصطفى: «ألف مبروك».
المسلسل مكون من 30 حلقة، بطولة ريهام عبدالغفور وإيهاب فهمي ومنال سلامة وأحمد سعيد عبدالغني وإيناس كامل. من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.
يقوم العمل على شخصية محورية وهي «فاطمة الأصلي» ابنة المعلم سيد الأصلي من كبار تجار قطع غيار السيارات، يتزوج على «أم فاطمة» زوجة ثانية، وينجب منها ثلاث بنات وولداً.


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