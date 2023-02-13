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طارق لطفي: دوري في «جزيرة غمام» استفزني


تحدث الفنان طارق لطفي عن دوره في مسلسله الرمضاني الجديد «جزيرة غمام»، الذي يعرض حاليا.
وقال: «شخصية خلدون استفزتني، فأنا أحبّ أدوار الشر لأنها تبرز قدرات الفنان، ولا أميل إلى الشخصيات السطحية، فأنا أحب الأعمال المركبة، رغم صعوبتها ولكن أحب دائما التحدّي».
وتابع: «أحب تغيير أدواري ولا أجد صعوبة في التنقل بين هذه الشخصيات، وتحمّست كثيراً لفكرة المسلسل ووافقت على العمل قبل قراءته، فبعد «القاهرة كابول» كنت أنا والكاتب عبد الرحيم كمال على تواصل مستمر، وحكى لي فكرة العمل، فقلت له إنني سأجسد تلك الشخصية، خاصة أنني لم أقدّم دور صعيدي من قبل».


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