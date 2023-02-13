«السجين النصاب» عمل درامي عن قصة حقيقية

ديوان Diwan

عمل درامي كويتي خليجي من تأليف الكاتب فيصل البلوشي واخراج محمد دحام الشمري. قصة مسلسل السجين النصاب الكويتي مسلسل كويتي مأخوذ عن قصة حقيقية من الواقع لشاب تعرض للحبس ويقضي عقوبته في السجن، لكن هذا الامر لا يعيقه عن تنفيذ مخططات نصب تطول كبار الرؤوس في الدولة منهم سفراء وتجار ذهب ومشاهير وهو يجلس خلف القضبان.

المنتج عبد الله السيف وصف مسلسله الدرامي «السجين النصاب» بأنه يستند الى قصة حقيقية عاشتها شخصيات في الكويت والعديد من دول الخليج العربية خلال الفترة القصيرة الماضية، ولاتزال شخصيتها الرئيسية تقضي حكماً طويلاً نتيجة مجموعة من الجرائم التى ارتكبها والتي تمحورت كما قال حول النصب والاحتيال.

والذي قال عنه السيف انه يمثل اهم صناع الدراما في الكويت ومنطقة الخليج، وتعاون معه في عدد من الاعمال الدرامية منها: لا موسيقى في الأحمدي، وكحل اسود قلب ابيض، وصوف تحت حرير، وغيرها من الاعمال التي انتجها عبدالله السيف.

هذه القصة التي حدثت بالفعل في الكويت قبل سنوات وأثارت حالة جدل واسعة بين اوساط المجتمع الكويتي.

ضم المسلسل طاقم عمل مكوناً من عبدالله السيف، شهاب جوهر، عبدالله التركماني، فهد العبدالمحسن، شوق الهادي، أحمد النجار، ريم النجم، شيماء قمبر، محمد اشكناني، محمد الشايع، مهدي كرم، حصة البناي، احمد يوسف.

