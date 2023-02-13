«تيتوس» ينضم لعائلة «الفيشاوي» بـ«اعتراف إنستغرام»

ديوان Diwan

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فاجأ الفنان أحمد الفيشاوي جمهور خلال الأيام القليلة الماضية، باعترافه بابنه الثاني «تيتوس» من زوجته الثالثة الألمانية دنيس ولمان، وذلك بعد نشره أول صورة له بمناسبة فوز الصغير ببطولة في رياضة الكراتيه، وظهر «الفيشاوي » الصغير في الصورة نسخة طبق الأصل من جده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

«الفيشاوي» نشر صورة ابنه عبر حسابه الرسمي على مواقع تداول الصور والفيديوهات الشهير «انستغرام»، وأرفق معها تعليقاً جاء فيه: «ابني كبر وأصبح أقوى وفاز في فئة الكراتيه، استمر في التقدم».

يذكر أن «تيتوس» ظهر للأضواء لأول مرة عام 2020 برفقة شقيقته «لينا» التي عانت طويلا من قبل للحصول على اعتراف بصحة نسبها إلى والدها، ونشرت «لينا» صورة لها برفقة شقيقها.

وكان المحامي المصري شعبان سعيد، كشف في عام 2020 تفاصيل القضية التي أقامها ضد الفيشاوي، بالنيابة عن السيدة الألمانية التي طلبت منه تولي القضية، بعدما سبق له الدفاع عن طليقة الفنان الشاب هند الحناوي وابنتها لينا.

وأوضح «سعيد» حينها أن الطفل الذي كان يبلغ حينها من العمر 8 سنوات تواصل مع أخته لينا منذ فترة، بعدما ظلت تبحث والدته الألمانية عنها حتى تتعرف على أخيها.

كما كشف أن «تيتوس» و«لينا» ابنة الفيشاوي الكبرى كانا على صلة منذ فترة، موضحا أنه ينتظر أوراق إثبات النسب التي تمتلكها السيدة الألمانية.

من جانبها، نشرت هند الحناوي الزوجة الأولى لأحمد الفيشاوي عبر حسابها على انستغرام صورة لابنتها لينا وأخيها، وعلقت: «لينا الفيشاوي وتيتوس الفيشاوي، صورة ‏قديمة من يونيو 2019، ننتظر رؤيتك في يوليو 2020».

يشار هنا إلى أن زيجات «الفيشاوي»، الرسمية تبلغ 5 زيجات وهناك زيجة سادسة غير مؤكدة، والزيجة الأولى كشفت تفاصيلها داخل قاعات المحاكم وصفحات الحوادث في الصحافة المصرية التي أبدت تعاطفا مع مهندسة الديكور هند الحناوي وطفلتها الصغيرة لينا، بعدما أصر «الفيشاوي» وأسرته على إنكار الزواج والنسب، حتى حكمت المحكمة لصالحها بإثبات الزواج العرفي ونسبت الطفلة لينا لوالدها، وكان اختيار «هند» هو الحصول على ورقة طلاق في نفس يوم الاعتراف بزواجه منها.

