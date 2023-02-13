سهر الصايغ في مسلسل «بابا المجال»

ديوان Diwan

تواصل الفنانة سهر الصايغ في الفترة الحالية تصوير دورها في مسلسل «بابا المجال»، بطولة مصطفى شعبان.

وتجسد الصايغ ضمن الأحداث شخصية فتاة صعيدية اسمها ناهيا ومع تتابع الأحداث تمر حياتها بالعديد من الأزمات.

ومسلسل «بابا المجال» بطولة مصطفى شعبان، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولي، باسم سمرة، أحمد ماهر، محمد نجاتي، جومانا مراد، سهر الصايغ، سماء إبراهيم، محمود حافظ، فرح يوسف، عارفة عبدالرسول، أحمد كشك، ومحمد رضوان، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول صراعات بين عدد من الرجال من أجل الاستحواذ على سوق قطع غيار السيارات، حيث يجسد مصطفى شعبان دور تاجر قطع غيار السيارات، ويتخذ هذه التجارة غطاء له بسبب قيامه بأعمال غير مشروعة، منها تجارة الآثار.

