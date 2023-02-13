تقليص النفقات لمواجهة «رفض الميزانية».. وارد

مال وأعمال

قالت مصادر لـ «النهار»، ان جهات ومؤسسات حكومية تحضر نفسها للسيناريو الأسوأ في حال رفض مجلس الأمة الميزانية المقدمة للعام المالي 2023-2024، عبر تقليص بعض البنود الواردة في الميزانية والتي يتم دراستها بشكل متكامل لمعرفة الأثر الذي يمكن أن يسببه هذا التقليص أو التأجيل على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت المصادر أن هذا التقليص يأتي تحسباً لرفض نواب مجلس الأمة لبند النفقات البالغ 26.5 مليار دينار والذي يعتبره البعض كبيراً للغاية. وأكدت المصادر أنه لا مساس ببند الرواتب والدعومات وجميع البنود الداعمة لرفاهية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، مستدركة بالقول : هناك توجه حكومي لرفع مستوى الإنفاق الرأسمالي لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية التي يمكنها استيعاب الشباب القادم إلى سوق العمل. ولفتت الى أن إعادة النظر في تلك البنود ودراستها بشكل متكامل لمعرفة ما الذي يمكن تقليصه أو الاستغناء عنه أو إنفاقه بشكل تدريجي.

وبينت ان هناك ازدواجية في التعامل مع الميزانية، ففي حين تكثر المطالبات الشعبية تكثر ايضا ً مطالبات تقليص النفقات، وهما لا يستقيمان مع بعضهما البعض.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن أكبر ميزانية تاريخياً في عام 2023/2024 بواقع 26.5 مليار دينار للنفقات و19.5 ملياراً للإيرادات وبسعر أساس للنفط يبلغ 70 دولاراً للبرميل.

وفيما بلغت نسبة النفقات الجارية 91%، لم تتخطَ النفقات الرأسمالية حاجز 9 % فقط.

كما قدرت الميزانية انخفاض الإيرادات النفطية بواقع 19.5 % لتصل إلى 17.1 مليار دينار ورصد 586 مليون دينار لتسكين 21 ألف وظيفة جديدة وزيادة دعم المواطنين بواقع 34.2% ليبلغ 5.9 مليارات دينار. وقد ارتفعت المصروفات في 18 عاماً من 3.1 مليارات دينار في 2003/2004 إلى 26.2 مليار دينار في 2023/2024 بزيادة قدرها 23.3 مليار دينار خلال تلك الفترة.

