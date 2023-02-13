وزير النفط: 12 وظيفة قيادية وإشرافية شاغرة

مال وأعمال

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا أن وجود شاغر في الوظائف القيادية شكل تحدياً لوزارة النفط، لافتا الى أن الوزارة قامت باتخاذ ما يلزم بشأن شغل تلك الوظائف حسب هيكلها التنظيمي، حيث تم إصدار قرارات وزارية تباعاً بالتكليف للنهوض بمسؤوليات تلك الوظائف القيادية الشاغرة، وبالعمل من خلالها على تأهيل القياديين من ذوي الكفاءة للمستقبل بمنح مزيد من التمكين وحرية التصرف بمسؤولية واقتدار وبما يحقق المصلحة العامة ويسهم بتطوير فاعلية المرافق. وأوضح الملا أن عدد الوظائف القيادية الشاغرة في وزارة النفط يبلغ وظيفتين، فيما بلغ عدد الوظائف الإشرافية 10 وظائف. ولفت الملا أن عدم تسكين المسؤولين عن الوظائف القيادية، يعود سببه إلى قرار مجلس الوزراء بشأن ضرورة التزام الوزراء بوقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية أيا كانت وسائل شغل الوظائف. وبين أنه تم تكليف بعض المسؤولين بالوظائف القيادية الشاغرة بلغ 3 أسماء هم: الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ونظم المعلومات ومدير إدارة شؤون المناقصات والحسابات النفطية ومدير إدارة الشؤون المالية.

